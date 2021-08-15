Экономист Иноземцев предложил отменить копейки и округлить цены

Москва, 15 августа. Использование копеек сегодня не нужно, поэтому стоит округлить цены и отменить мелкие монеты, заявил доктор экономических наук Владислав Иноземцев.

В России мелкие номиналы себя давно изжили, подчеркнул специалист в интервью «Газете.Ru». Именно поэтому он предложил отказаться от монет в одну, пять и десять копеек, а оставить только 50 копеек. Проблема заключается в том, что в розничной торговле товары продают на весь, отсюда и возникают «некруглые» цены, пояснил Иноземцев.

«Я думаю, что если говорить об уходе от копеечных монет, то нужно предложить какой-то механизм округления цен, и это, конечно, требует определенных регламентов со стороны ЦБ, но это все абсолютно возможно», — отметил спикер.

Ранее финансист Валерий Корнейчук перечислил факторы, влияющие на курс рубля. По его словам, повышенный спрос на нацвалюту наблюдается на фоне туристического сезона, а это, в свою очередь, влияет на позиции рубля.