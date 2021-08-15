Чубайс признал ошибки экономических реформ 1990-х годов

Москва, 15 августа. Российские власти в ходе реформ 1990-х годов допустили множество ошибок, заявил спецпредставитель президента по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс.

Он напомнил, что ровно 35 лет назад в студенческом лагере «Змеиная горка» собралась группа «молодых и нахальных» экономистов, чтобы решить — как построить переход от плановой экономики к рыночной. В то же время эти люди допустили много ошибок, работы над которыми проведено не было, подчеркнул Чубайс. При этом он добавил, что рыночную экономику построить все-таки удалось.

Анатолий Чубайс ранее заявил, что переход на возобновляемые источники энергии может привести к смене мировых элит. По его словам, это произойдет в ближайшие десять лет. Он также отмечал, что глобальный энергопереход будет сопоставим по масштабам с промышленной революцией XVII-XIX столетий.