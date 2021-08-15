Посольство России в Кабуле заявило об отсутствии угроз для дипмиссии

Кабул, 15 августа. Обстановка в столице Афганистана довольно напряженная, однако угрозы для российской дипмиссии отсутствуют, поэтому нет необходимости в эвакуации, сообщило посольство РФ в Кабуле.

На данный момент в стране проводятся политические контакты, добавили в ведомстве. Власти Афганистана ведут переговоры с членами радикального движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) в президентском дворце в Кабуле. Согласно заявлениям боевиков, под контроль перешли все крупные города в стране.

Издание Sputnik сообщило, что президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку. В государстве началось формирование переходного правительства, которое возглавит бывший министр внутренних дел Афганистана Али Ахмад Джалали.

1 Организация запрещена на территории РФ.