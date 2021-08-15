Лукашенко указал на виновников распада СССР

Минск, 15 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ответственных за развал Советского Союза.

По мнению белорусского лидера, в уничтожении государства виноваты первый президент России Борис Ельцин и последний генсекретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев. Лукашенко поделился мнением с журналисткой Наилей Аскер-заде.

«Ну, конечно — Ельцин и Горбачев», — ответил президент на вопрос об ответственных за распад СССР.

Не нужно собственные отношения и борьбу за власть переносить на всю страну, подчеркнул белорусский лидер. Политические деятели так хотели упорядочить отношения внутри Советского Союза, что развалили все государство, добавил он.

Ранее на вину Горбачева в распаде СССР также указали шведские журналисты. Они сочли специфичным курс последнего генсекретаря и заявили, что действия политика предопределили разрушение государства.