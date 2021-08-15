Лукашенко назвал Беловежскую пущу случайным местом распада СССР

Минск, 15 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко полагает, что Беловежская пуща случайно стала местом распада СССР. Об этом он сообщил в фильме «ГКЧП. 30 лет спустя».

Белорусский лидер высказался о распаде Советского Союза и назвал Беловежскую пущу случайным местом развала государства. Именно там в 1991 году экс-президент России Борис Ельцин, бывший глава Украины Леонид Кравчук и глава Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич подписали соглашение о создании СНГ. В документе констатировалось прекращение существования СССР.

Шведские журналисты ранее прокомментировали распад Советского Союза. По их мнению, решения последнего генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева в большей степени предопределили развал СССР.