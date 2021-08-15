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Лукашенко назвал Беловежскую пущу случайным местом распада СССР

  /   Обновлено: 15 августа 2021 15:19
Политика
Лукашенко назвал Беловежскую пущу случайным местом распада СССР
wikipedia.org  /  Merlin / CC BY-SA 3.0

Минск, 15 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко полагает, что Беловежская пуща случайно стала местом распада СССР. Об этом он сообщил в фильме «ГКЧП. 30 лет спустя».

Белорусский лидер высказался о распаде Советского Союза и назвал Беловежскую пущу случайным местом развала государства. Именно там в 1991 году экс-президент России Борис Ельцин, бывший глава Украины Леонид Кравчук и глава Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич подписали соглашение о создании СНГ. В документе констатировалось прекращение существования СССР.

Шведские журналисты ранее прокомментировали распад Советского Союза. По их мнению, решения последнего генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева в большей степени предопределили развал СССР.

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ссср лукашенко беловежская пуща
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