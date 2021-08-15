Обещания Байдена по ситуации в Афганистане после вывода войск США не оправдались

Вашингтон, 15 августа. Президент США Джо Байден допустил ошибку в своих прогнозах по ситуации в Афганистане.

Вопреки обещаниям американского лидера, движению «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена на территории РФ) удалось взять под контроль Афганистан после вывода из страны войск США.

Около месяца назад Байден заявил, что вывод американских военных из Афганистана не приведет к захвату страны талибами. Он объяснил свои выводы тем, что на территории государства остались 300 тысяч вооруженных солдат. Армия Соединенных Штатов превосходит численность боевиков, которых в несколько раз меньше — около 75 тысяч.

Ранее сообщалось, что «Талибан» взял под контроль всю территорию Афганистана. Правительство ведет переговоры с боевиками в президентском дворце. Стороны обсуждают возможность передачи власти представителям движения.

1 Организация запрещена на территории РФ.