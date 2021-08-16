Илья Сикорский указал на то, что поможет Максиму Шугалею в предвыборной гонке

Ученый-социолог и президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей зарегистрирован кандидатом в депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга. До выборов остается чуть больше месяца. Председатель Ленинградского Регионального отделения ООМПО ООО «РСВА» «Наследие» Илья Сикорский в разговоре с ФАН указал на то, что поможет Шугалею в предвыборной гонке.

Собеседник Федерального агентства новостей искренне считает, что регистрация ученого-социолога на выборы является неоспоримым успехом на пути к цели. Однако он также считает, что расслабляться рано, впереди еще много работы.

«Здравый смысл и богатый жизненный опыт Максима будет сильной стороной в предвыборной работе. Если предвыборная кампания Максима охватит больше потенциальных избирателей, то шанс очень большой войти в новый состав ЗакСа Санкт-Петербурга. Желаю всей его команде и ему в том числе удачи!» — отметил Сикорский.

По мнению многих экспертов, Максим Шугалей имеет все шансы удачно пройти выборы. Кроме того, он выбрал довольно неплохую стратегию. Кандидат в депутаты планирует составить программу на основании личных встреч и запросов избирателей округа. По мнению депутата Государственного совета Республики Коми Елены Ивановой, такой подход к работе может привести его к победе.

Началу политической карьеры Шугалея предшествовали отнюдь не радостные события: он стал пленником ливийских боевиков. Ранее переводчик Самер Хасан Али Суэйфан, который вместе с Шугалеем находился в плену, указал на готовность ученого повторить свой героический поступок, если это потребуется.