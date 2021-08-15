Социологический опыт может стать преимуществом Шугалея на выборах в ЗакС

Москва, 15 августа. Социолог Максим Шугалей имеет хорошие шансы получить поддержку избирателей на всех этапах сентябрьских выборов, считает политолог Дмитрий Журавлев.

Представитель партии «Родина» уже решил часть начальных задач избирательного процесса. Однако, насколько будет интересна кандидатура Шугалея избирателям, покажет его политическая позиция, указал эксперт в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

«Родина» рассчитывает, что социологический опыт Шугалея будет использован партией на федеральном уровне. Депутаты планируют выдвинуть инициативу, предполагающую закон о преследовании россиян за рубежом. Речь идет о случаях, когда граждан незаконно удерживают на территории иностранных государств без предъявления обвинений.

Максим Шугалей провел почти два года в плену в Ливии вместе с переводчиком Самером Суэйфаном. Социолог поехал в североафриканскую страну для проведения исследования, однако был захвачен боевиками без предъявления каких-либо обвинений. После возвращения в Россию Шугалей получил от «Родины» предложение возглавить партийный список на выборах в петербургский парламент. Как считает Дмитрий Журавлев, эта история может положительно повлиять на исход голосования в Петербурге для социолога.

Кандидатуру Шугалея на выборах в Заксобрание ранее также поддержал журналист и член Общественной палаты РФ Вадим Манукян.