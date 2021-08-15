Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 августа 15:46
17:31
Политика
Елена Бабич назвала причину, по которой партия «Родина» стала неугодна конкурентам
15:40
Армия
Reuters: силы НАТО сохраняют дипломатическое присутствие в Кабуле
15:39
Общество
Россиянам рассказали, когда может потребоваться третья прививка от COVID-19
15:39
Происшествия
В Башкирии завершились поиски двух пропавших школьниц
15:38
Политика
Общественник Кормухин объяснил, как опыт Шугалея поможет ему в ЗакСе Петербурга
15:37
Происшествия
Арбитражный суд посоветовал не использовать сапоги-скороходы для пересылки документов
15:34
Политика
Аналитик Фишер описал план США, который должен рассорить Россию и Китай
15:32
Общество
Дагестанские учителя получат премии по 200 тысяч рублей за достижения в работе
15:25
Происшествия
Полицейский обезвредил вооруженного молотком петербуржца с помощью табельного оружия
15:25
Экономика
Экономист Иноземцев предложил отменить копейки и округлить цены
Все новости

Социологический опыт может стать преимуществом Шугалея на выборах в ЗакС
Политика
Социологический опыт может стать преимуществом Шугалея на выборах в ЗакС
Народные новости  /  Руслан Тимербаев

Москва, 15 августа. Социолог Максим Шугалей имеет хорошие шансы получить поддержку избирателей на всех этапах сентябрьских выборов, считает политолог Дмитрий Журавлев.

Представитель партии «Родина» уже решил часть начальных задач избирательного процесса. Однако, насколько будет интересна кандидатура Шугалея избирателям, покажет его политическая позиция, указал эксперт в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

«Родина» рассчитывает, что социологический опыт Шугалея будет использован партией на федеральном уровне. Депутаты планируют выдвинуть инициативу, предполагающую закон о преследовании россиян за рубежом. Речь идет о случаях, когда граждан незаконно удерживают на территории иностранных государств без предъявления обвинений.

Максим Шугалей провел почти два года в плену в Ливии вместе с переводчиком Самером Суэйфаном. Социолог поехал в североафриканскую страну для проведения исследования, однако был захвачен боевиками без предъявления каких-либо обвинений. После возвращения в Россию Шугалей получил от «Родины» предложение возглавить партийный список на выборах в петербургский парламент. Как считает Дмитрий Журавлев, эта история может положительно повлиять на исход голосования в Петербурге для социолога.

Кандидатуру Шугалея на выборах в Заксобрание ранее также поддержал журналист и член Общественной палаты РФ Вадим Манукян.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Социологический опыт может стать преимуществом Шугалея на выборах в ЗакС
санкт-петербург родина шугалей
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru