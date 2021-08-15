Воробей посочувствовала белорусам, которых Бузова будет судить на шоу "Х-фактор"

Москва, 15 августа. Известная юмористка Елена Воробей обсудила со своими поклонниками актуальные информационные повестки. Пародист решила высказаться об активности телезвезды Ольги Бузовой.

Юмористка последнее время стала активно вести свой Instagram-аккаунт и в свободное от работы время старается следить за трендами. В одной из последних публикаций она поделилась новостью о том, что звезда скандального реалити-шоу «Дом-2» Бузова поехала в Белоруссию.

Поющую ведущую пригласили в качестве одного из судей на новый сезон музыкального шоу "Х-фактор". Воробей, ознакомившись в этой информацией, искренне посочувствовала соотечественникам, судьбу которых будет решать Бузова.

«Ольга Б. теперь в жюри белорусского ТВ на программе "Х-фактор". И за что такое моим землякам?» - поинтересовалась артистка.

Воробей уверена, что Бузова является современным оружием массового поражения, поскольку ее деятельность постепенно охватывает все новые территории и уже вышла за пределы России.

«Мое субъективное мнение: Ольга Бузова — это современное оружие массового поражения российского производства! Все новые и новые территории захватывают синглы этой активной девушки», — сообщила юмористка в своем Instagram-аккаунте.

Ранее шоумен Сергей Соседов рассказал, сколько поющая ведущая может заработать на белорусском проекте. По его словам, за весь проект Бузова получит 500 тысяч долларов.