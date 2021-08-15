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Воробей посочувствовала белорусам, которых Бузова будет судить на шоу "Х-фактор"

  /   Обновлено: 15 августа 2021 15:09
Шоу-бизнес
Воробей посочувствовала белорусам, которых Бузова будет судить на шоу "Х-фактор"
instagram.com  /  @vorobei_elena

Москва, 15 августа. Известная юмористка Елена Воробей обсудила со своими поклонниками актуальные информационные повестки. Пародист решила высказаться об активности телезвезды Ольги Бузовой.

Юмористка последнее время стала активно вести свой Instagram-аккаунт и в свободное от работы время старается следить за трендами. В одной из последних публикаций она поделилась новостью о том, что звезда скандального реалити-шоу «Дом-2» Бузова поехала в Белоруссию.

Поющую ведущую пригласили в качестве одного из судей на новый сезон музыкального шоу "Х-фактор". Воробей, ознакомившись в этой информацией, искренне посочувствовала соотечественникам, судьбу которых будет решать Бузова.

«Ольга Б. теперь в жюри белорусского ТВ на программе "Х-фактор". И за что такое моим землякам?» - поинтересовалась артистка.

Воробей уверена, что Бузова является современным оружием массового поражения, поскольку ее деятельность постепенно охватывает все новые территории и уже вышла за пределы России.

«Мое субъективное мнение: Ольга Бузова — это современное оружие массового поражения российского производства! Все новые и новые территории захватывают синглы этой активной девушки», — сообщила юмористка в своем Instagram-аккаунте.

Ранее шоумен Сергей Соседов рассказал, сколько поющая ведущая может заработать на белорусском проекте. По его словам, за весь проект Бузова получит 500 тысяч долларов.

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бузова воробей Х-Фактор
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