Елена Летучая отпраздновала годовщину свадьбы в романтическом путешествии

Мале, 15 августа. Звезда программы «Ревизорро» Елена Летучая отметила «деревянную» свадьбу с супругом Юрием Анашенковым. Пара выбрала роскошный курорт на Мальдивах для торжественного события.

Телеведущая Елена Летучая уже пять лет счастлива в браке с бизнесменом: свадьба состоялась в августе 2016 года. Хотя торжество прошло в Греции, с тех пор звезда предпочитает выбирать необычные места, чтобы отметить годовщину. Этим летом теледива решила отправиться на курорт Baros Мальдивы: она призналась в Instagram, что захотела вернуться на остров, чтобы повторить одно из прежних романтических путешествий с супругом.

«Обожаю этот приватный и небольшой остров. Мы с мужем тут уже праздновали одну из наших годовщин, и на пятилетие решили вернуться именно сюда», — поделилась телеведущая.

На курорте Летучую и Анашенкова ждали музыкальные вечера, роскошные пейзажи и экзотическая кухня. Телеведущая регулярно показывает новые блюда, которые дегустирует во время отпуска: многие из них были приготовлены прямо на глазах у придирчивой гости ресторана.

Пока Летучая наслаждается отдыхом на курорте, телеведущая Ольга Бузова отправилась за экстремальными впечатлениями в Белоруссию: звезда показала первые кадры со съемок в телепроекте «Х-Фактор».