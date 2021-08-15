Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 августа 15:46
17:31
Политика
Елена Бабич назвала причину, по которой партия «Родина» стала неугодна конкурентам
15:40
Армия
Reuters: силы НАТО сохраняют дипломатическое присутствие в Кабуле
15:39
Общество
Россиянам рассказали, когда может потребоваться третья прививка от COVID-19
15:39
Происшествия
В Башкирии завершились поиски двух пропавших школьниц
15:38
Политика
Общественник Кормухин объяснил, как опыт Шугалея поможет ему в ЗакСе Петербурга
15:37
Происшествия
Арбитражный суд посоветовал не использовать сапоги-скороходы для пересылки документов
15:34
Политика
Аналитик Фишер описал план США, который должен рассорить Россию и Китай
15:32
Общество
Дагестанские учителя получат премии по 200 тысяч рублей за достижения в работе
15:25
Происшествия
Полицейский обезвредил вооруженного молотком петербуржца с помощью табельного оружия
15:25
Экономика
Экономист Иноземцев предложил отменить копейки и округлить цены
Все новости

Елена Летучая отпраздновала годовщину свадьбы в романтическом путешествии
Шоу-бизнес
Елена Летучая отпраздновала годовщину свадьбы в романтическом путешествии
instagram.com  /  @elenapegas

Мале, 15 августа. Звезда программы «Ревизорро» Елена Летучая отметила «деревянную» свадьбу с супругом Юрием Анашенковым. Пара выбрала роскошный курорт на Мальдивах для торжественного события.

Телеведущая Елена Летучая уже пять лет счастлива в браке с бизнесменом: свадьба состоялась в августе 2016 года. Хотя торжество прошло в Греции, с тех пор звезда предпочитает выбирать необычные места, чтобы отметить годовщину. Этим летом теледива решила отправиться на курорт Baros Мальдивы: она призналась в Instagram, что захотела вернуться на остров, чтобы повторить одно из прежних романтических путешествий с супругом.

«Обожаю этот приватный и небольшой остров. Мы с мужем тут уже праздновали одну из наших годовщин, и на пятилетие решили вернуться именно сюда», — поделилась телеведущая.

На курорте Летучую и Анашенкова ждали музыкальные вечера, роскошные пейзажи и экзотическая кухня. Телеведущая регулярно показывает новые блюда, которые дегустирует во время отпуска: многие из них были приготовлены прямо на глазах у придирчивой гости ресторана.

Пока Летучая наслаждается отдыхом на курорте, телеведущая Ольга Бузова отправилась за экстремальными впечатлениями в Белоруссию: звезда показала первые кадры со съемок в телепроекте «Х-Фактор».

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Елена Летучая отпраздновала годовщину свадьбы в романтическом путешествии
свадьба летучая звезды
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru