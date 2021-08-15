Глава Росгвардии допустил, что путч в 1991 году можно было завершить в кратчайшее время

Москва, 15 августа. Августовский путч 1991 года можно было завершить в кратчайшее время, отметил глава Росгвардии Виктор Золотов.

Если бы правоохранители решили штурмовать противников власти, то для завершения событий в августе 1991 года потребовалось бы всего 15-20 минут. Об этом Золотов сказал в фильме журналистки «России-1» Наили Аскер-заде.

Ранее сообщалось, что Золотов подвел итоги оперативно-стратегических учений «Заслон-2021». Глава Росгвардии высоко оценил уровень подготовки российских военных.