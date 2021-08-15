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Глава Росгвардии допустил, что путч в 1991 году можно было завершить в кратчайшее время

  /   Обновлено: 15 августа 2021 15:21
Политика
Глава Росгвардии допустил, что путч в 1991 году можно было завершить в кратчайшее время
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 15 августа. Августовский путч 1991 года можно было завершить в кратчайшее время, отметил глава Росгвардии Виктор Золотов.

Если бы правоохранители решили штурмовать противников власти, то для завершения событий в августе 1991 года потребовалось бы всего 15-20 минут. Об этом Золотов сказал в фильме журналистки «России-1» Наили Аскер-заде.

Ранее сообщалось, что Золотов подвел итоги оперативно-стратегических учений «Заслон-2021». Глава Росгвардии высоко оценил уровень подготовки российских военных.

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росгвардия золотов путч
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