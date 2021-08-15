Гражданской войне в Афганистане не будет конца. Колонка Голоса Мордора

Столица Афганистана — город Кабул — фактически находится в руках талибов (участники движения «Талибан»1, организация является террористической и запрещена в РФ). «Легитимное правительство» ведет переговоры о передаче власти. Похоже, что не будет никакого сопротивления и уличных боев.

Так заканчивается «победоносная война» США в Афганистане, которая длилась без малого 20 лет. Американские войска уходят из Афганистана, лишая единственной подпорки установленный ими «демократический режим», который, как оказалось, самостоятельно не в состоянии продержаться и месяца. Оптимистичные американские разведчики давали правительству Афганистана до полугода жизни, но очень сильно просчитались. Правительственные войска либо просто бегут, оставляя талибам огромные склады с американским оружием, включая бронетехнику и беспилотники, либо целыми подразделениями переходят на сторону талибов. А в самом Кабуле идет эвакуация посольств западных стран, больше похожая на хаотичное бегство из Вьетнама в 1975 году.

И вот тут я вспоминаю постперестроечную риторику о том, как «СССР проиграл войну в Афганистане». То, что происходит сейчас, очень интересно сравнить с теми событиями. Сразу оговорюсь — я не считаю, что в афганской кампании СССР потерпел поражение. Достигнуто было достаточно, но в итоге главную роль сыграло обычное политическое предательство, коего в перестроечные годы было очень много.

Советские войска начали уходить из Афганистана в мае 1988 года. Вывод был постепенным, и это не было бегством. Советские солдаты и офицеры уходили из Афганистана не пораженцами. Для СССР это была самая кровавая война после окончания Великой Отечественной. Потери на самом деле были значительны. Очень много убитых, искалеченных, многие попали в плен и оказались в самом настоящем рабстве, причем даже не в Афганистане, а в соседнем Пакистане. Но правда — в том, что это была не только война.

Федеральное агентство новостей / ТАСС / STRINGER / EPA

Тогдашнее афганское правительство поддерживала огромная часть афганцев. Да, наверное, не очень хорошая идея — построить в феодальном государстве социализм, но тем не менее удалось очень многое. В Афганистане были не только советские военные, но и еще одна огромная армия. Это — советские врачи, инженеры, агрономы, технические специалисты, рабочие. Те люди, которых помогали наладить в Афганистане достойную жизнь для простых людей. СССР слал в Афганистан не только танки и БТРы. Огромными колоннами шли и экскаваторы, тракторы, грейдеры, комбайны, другая строительная и сельскохозяйственная техника. Простые афганцы впервые узнали, что такое квалифицированная врачебная помощь. Строились больницы, школы, детские сады, фабрики, заводы и целые жилые районы. Что-то сейчас лежит в руинах, а что-то стоит и функционирует до сих пор.

Было развернуто и масштабное дорожное строительство. Тогда на Западе это называли «советской оккупацией». Конечно же, лукавили, несмотря на то, что часть афганцев была против присутствия советских войск. Но то, сколько афганское правительство продержалось после ухода СССР, уже говорит о многом. 15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск пересекла мост через «речку», но после этого правительство Наджибуллы еще три года было у власти, и афганские войска сопротивлялись моджахедам, которых, кстати, поддерживали все западные страны и нефтяные монархии Персидского залива, щедро снабжая оружием и деньгами. Да и падение правительства Наджибуллы тоже можно считать результатом политического предательства со стороны тогдашнего правительства России.

Global Look Press / Andrei Solomonov/Russian Look

Но факт остается фактом — власть Наджибуллы была в разы легитимнее нынешней афганской власти. Оказалось, что это попросту оккупационная администрация «на аутсорсинге», гауляйтеры или генерал-губернаторы, кому как нравится. И у этой власти в афганском обществе нет вообще никакой поддержки. Так кто же был оккупантом — СССР или США? Кстати, интересно посмотреть, что после себя оставляют США. Это несколько казино в Кабуле и крупных афганских городах и огромные маковые и эфедровые поля. И конечно же — значительное количество мелких фабрик и лабораторий по производству наркотиков.

То, что происходит сейчас в Афганистане — это следствие и тех событий, что имели место быть в 80-х годах XX века. Как оказалось, именно тогда у Афганистана был шанс стать нормальной страной с системой образования, работающей экономикой. Сейчас не идет речь о политической системе — был бы это социализм или нечто другое, с афганской спецификой. Но значительная часть афганского народа хотела новой жизни и с радостью принимала перемены. Парадоксально, но западные страны поддерживали тогда наиболее радикальную и мракобесную часть общества. Собственно, те же самые талибы — тоже порождение этой поддержки. В рядах нынешних талибов наверняка можно найти многих, кто тогда, в 80-х годах XX века, были для США большими друзьями.

Американцы сами породили этого монстра. Правда — в том, что сейчас по обе стороны афганского конфликта находятся те, кто так или иначе когда-то был союзником США, и в том, что война в Афганистане не закончится с падением Кабула. Уж слишком лоскутная эта страна, слишком много конфликтов и недопонимания между разными этническими и религиозными группами. Когда-то их можно было объединить, показав хотя бы приблизительную дорогу к лучшей жизни, но коллективный Запад в угоду идеологии предпочел оставить афганский народ в состоянии перманентной гражданской войны, которая, похоже, стала для афганцев способом существования.

1 Организация запрещена на территории РФ.