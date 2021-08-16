Ученый-социолог и президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей зарегистрирован кандидатом на выборы в Заксобрание Санкт-Петербурга. Депутат Государственного совета Республики Коми Елена Иванова считает, что Шугалею предстоит нелегкий путь к мандату. Об этом она рассказала ФАН.

По словам депутата, регистрация на выборы — это уже успех. Тем более в свете последних событий, когда партия «Родина» была снята с выборов. Однако Елена Иванова полагает, что это событие произошло не просто так.

«На мой взгляд, это говорит о том, что сторонние партии боятся серьезной политической конкуренции в лице «Родины», — отмечает собеседник ФАН.

На сегодняшний день Максим Шугалей — единственный кандидат от партии «Родина», ведь баллотировавшаяся в ЗакС Татьяна Буланова выбыла из предвыборной гонки.

«Дальнейшие шансы Максима я расцениваю как вполне убедительную победу. Да, будет нелегко, предполагаю серьезное противодействие со стороны кандидатов-конкурентов. Но, зная его профессиональные качества и сильный характер, уверена в положительном результате кампании», — говорит депутат.

До выборов остается чуть больше месяца. Это время Максим Шугалей планирует потратить с пользой.

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Кандидат в депутаты преследует цель составить программу на основании заявлений жителей округа. Мнения и пожелания граждан ученый-социолог хочет собрать лично.

«Только точечная работа с избирателями (от двери к двери, встречи с жителями, сбор наказов) является его главным инструментом на пути к победе. Искренне желаю ему успехов и уверена, что фортуна будет на его стороне!» — заключила Елена Иванова.

Началу политической карьеры Максима Шугалея предшествовали отнюдь не радостные события — он стал пленником ливийских боевиков. Ранее переводчик Самер Хасан Али Суэйфан, который вместе с Шугалеем находился в плену, указал на готовность ученого повторить свой героический поступок, если это потребуется.