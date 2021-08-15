Падение Кабула: политолог Бабич подвел итоги операции талибов по захвату Афганистана

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Силы «Талибана»1 (запрещен в РФ) утром 15 августа заняли пригороды столицы Афганистана, подведя итог своему масштабному наступлению, которое длилось в общей сложности несколько месяцев. Однако штурмовать Кабул им не пришлось: МВД республики заявило о мирном процессе передачи власти группировке. А впоследствии появились сообщения и о грядущем сложении полномочий президентом Ашрафом Гани и начале формирования переходного правительства во главе с талибами.

Политический обозреватель и независимый эксперт Дмитрий Бабич в беседе с международной редакцией ФАН объяснил, что ждет сторонников ушедшей власти и какое будущее уготовано республике.

Сильное заявление

О возможной отставке Гани было объявлено утром воскресенья. К этому моменту «Талибан» контролировал практически все региональные центры страны, границы Афганистана с соседними государствами и взял в осаду столицу, вынудив западных дипломатов в спешке покидать пределы города.

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На этом фоне большая часть правительства и парламента бежала за рубеж, а оставшиеся чиновники объявили о том, что талибы войдут в Кабул без боя и власть им будет передана «мирно». Глава Министерства внутренних дел страны Абдул Саттар Мирзаквал пообещал, что правительственные силы, разве что, обеспечат безопасность на городских улицах.

د کورنيو چارو وزارت سرپرست عبدالستار ميرزکوال وايي چې پر کابل ښار به بريد ونه شي او د مسووليت لېږد به په سوله ييزه توګه ترسره شي.



هغه وايي چې د کابل امنيت د امنيتي ځواکونو مسووليت دی pic.twitter.com/h3m525FSIv — TOLOnews (@TOLOnews) August 15, 2021

Уже известен претендент на должность главы переходного правительства во главе с «Талибаном» — это бывший глава МВД страны Али Ахмад Джалали. Официальных объявлений о его назначении не поступало, однако сомнений в том, что действующий афганский президент покинет свой пост, практически не осталось.

По мнению Дмитрия Бабича, подобный сценарий развития событий был вполне предсказуем. Под вопросом оставалось лишь то, как конкретно боевики придут к власти.

«Это либо какой-то компромисс, который обсуждали в Дохе, либо просто капитуляция Ашрафа Гани с передачей власти талибам. Второй вариант, разумеется, вероятен, так как «Талибан» презирал официальное правительство и отказывался вступать с ним в [внутренние] переговоры об особенностях передачи власти», — рассуждает Бабич.

После сдачи Кабула талибы чувствуют себя хозяевами положения. Они уже сделали ряд политических заявлений — к примеру, пообещали амнистию всем сотрудникам правительственных сил безопасности, анонсировали свободу прессы (но «без клеветы»), а также «разрешили» женщинам выходить на улицу без спутников и учиться при условии ношения хиджаба. Тем не менее в ситуации с приходом «Талибана» к власти не все так однозначно.

Эксперт отметил, что если группировка не пойдет на компромиссы с предыдущей администрацией, то окажется в полной дипломатической изоляции, как ранее об этом объявлялось на международных переговорах. Если талибы сейчас объявят, что никакого компромисса не будет и Гани — просто «жалкая упавшая марионетка», то зарубежные игроки окажутся вынуждены осуществить свои угрозы. В связи с этим талибам выгодно представить ситуацию как ничью и занять роль продолжателя ушедшей власти.

Ранее политический обозреватель предположил, что в первое время после взятия контроля над Афганистаном «Талибан» станет осуществлять политику изоляционизма, а жизнь общества в подконтрольных радикалам регионах будет регулироваться законами шариата. Разумеется, поначалу новый режим нельзя будет назвать мирным.

«Вполне возможно, что получится как с иранским режимом. Когда он установился в 1979 году, он был совсем другим. А сейчас Иран — достаточно мирная страна, которая в течение многих лет, несмотря на какие-то опасения, ни на кого не нападала, борется с «Аль-Каидой»1 (запрещенная в РФ организация) и вообще с исламским терроризмом. Очень не похоже на тот Иран, которым нас пугали в 80-81 годах. <…> Трудно предсказать, насколько далеко пойдут теперь талибы, но они точно не будут действовать так, как Ашраф Гани», — считает Бабич.

Как себя поведут талибы — сейчас загадка. По мнению эксперта, они рассматривают несколько направлений своей будущей деятельности, у них разные мысли о построении нового Афганистана. Вся беда в том, что российские и иностранные дипломаты слушали реформистских талибов, настроенных действовать по-новому. Но, очевидно, есть люди, жаждущие мести, и они выделяются своим поведением на поле боя и на захваченных территориях.

Члены старой власти и непокоренные

Большая часть чиновников уже покинула или стремится покинуть территорию страны. Те же, у кого нет достаточных связей, попробуют укрыться в обширных территориях, подконтрольных местным племенным силам, а не «Талибану», считает Бабич.

«Антагонизм между талибами, представленными в основном пуштунами, и населением северного Афганистана никуда не делся, и здесь «Талибан» точно встретит сопротивление. Кроме того, в западных и северных провинциях в течение 20 лет руководило не правительство Афганистана, а бывшие полевые командиры, которые не собираются отдавать свою власть, к которой они так привыкли», — рассказал обозреватель.

У талибов, безусловно, имеется желание отомстить за бомбардировки, за 20 лет вынужденного существования в подполье и партизанской борьбы, но в определенный момент градус ненависти начнет снижаться — по крайней мере, на это рассчитывают многие люди. То есть чиновники уйдут в регионы, чтобы переждать этот момент.

Чуждые взгляды

За несколько дней до капитуляции Гани произошел примечательный случай: США стали стягивать силы к собственному посольству в Кабуле для охраны эвакуируемой дипмиссии и попросили талибов не штурмовать город до завершения данного процесса. Эксперт рассматривает подобное поведение как «циничный суперпрагматизм» американцев, которые готовы «списать со счетов» тех, кто не принял их идеи.

«В США утвердилась тоталитарная идеология ультралиберализма, которая, как оказалось, не воспринимается Афганистаном. Американцы просто пришли к выводу, что афганцы не феминисты, не прогрессисты, и не достойны их «прекрасной» идеологии, значит их можно оставить вариться в собственном соку, их жизнь не имеет никакой ценности. Сами они стараются спасти жизни тех людей, которые [по их мнению] цивилизованы, которые феминисты-прогрессисты, и ради этого можно договориться с талибами о переносе штурма до тех пор, пока они не уйдут, а затем — хоть потоп. Вот такое мышление», — объясняет Бабич.

Zalmay Khalilzad, the chief American negotiator had asked Taliban to not enter Kabul until US concludes the evacuation mission. Taliban has countered by asking that US cease airstrikes against its fighters.https://t.co/Ko51DXbQDs — Ryan Chan 陳家翹 (@ryankakiuchan) August 14, 2021

Основная причина поражения Соединенных Штатов и поддерживаемых ими сил заключается именно в непринятии этой идеологии. Эксперт поясняет, что в Афганистане многие вещи почти не изменились со средневековья. Когда какие-либо внешние силы — такие, как Советский Союз — начинают внедрять чуждые для афганцев вещи вроде коллективного хозяйства, науки, всеобщего образования, многие их не воспринимают.

Remember these girls as Afghanistan falls to the medieval Taliban. pic.twitter.com/kyaWXdllsC — Jim Sciutto (@jimsciutto) August 13, 2021

Дело в том, что образование традиционно было прерогативой мужского населения, а частное землевладение, существовавшее в СССР до коллективизации, противоречит исламской традиционной культуре, в которой земля принадлежит общине — умме. Местных крестьян это не устроило.

«И тут приходят американцы со своими «закидонами»: образование — только для девочек, гомосексуализм, новые формы семьи… Для афганцев это был шок, западные люди стали казаться им «инопланетянами», которые несут что-то абсолютно чуждое», — сообщил обозреватель.

Вместе с этим оказалось, что нравы средневековья вполне совместимы с интернетом и мобильной телефонией. Талибы освоили современную технику, которая не требует от человека каких-то глубоких технических познаний, и успешно применяют ее в боевых условиях.

«Они более мотивированы, чем правительственная армия, сражались вместе долгие годы — то есть это опытные и слаженные бойцы. И, как известно, «армия овец, возглавляемая львом, всегда победит армию львов, возглавляемых овцой», — подводит итог эксперт.

Ашраф Гани занимал пост президента Афганистана с 29 сентября 2014 года. Угроза для его работы на этой должности проявилась несколько месяцев назад — на фоне заявлений США о планах вывести свои войска с территории республики к сентябрю. Окончательно ситуация обрисовалась на четвертый месяц наступления талибов: буквально за неделю боевики сумели захватить под свой контроль все ключевые крупнейшие города Афганистана, а затем и вплотную подойти к Кабулу.

1 Организация запрещена на территории РФ.