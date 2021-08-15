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Ушел из жизни экс-бомбардир сборной Германии Герд Мюллер

  /   Обновлено: 15 августа 2021 14:54
Спорт
Ушел из жизни экс-бомбардир сборной Германии Герд Мюллер
Prt Scr youtube.com  /  Дмитрий Старосельский

Берлин, 15 августа. Бывшая звезда клуба «Бавария», немецкий нападающий Герд Мюллер скончался в возрасте 75 лет.

Герд Мюллер запомнится как чемпион мира и Европы по футболу и наиболее знаменитый нападающий в истории Бундеслиги. Спортсмен ушел из жизни утром 15 августа. Об этом стало известно из официального сообщения в Twitter клуба «Бавария».

«Сегодня мир Баварии стоит на месте. Немецкий рекордсмен и вся его фанатская база оплакивают Герда Мюллера, который умер рано утром в воскресенье в возрасте 75 лет», — сказано в заявлении.

Причина смерти футболиста неизвестна.

Псковский радиоведущий Андрей Христофоров также скончался 15 августа. Новости о дате и месте похорон будут известны позднее.

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футбол смерть мюллер
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