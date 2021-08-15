Ушел из жизни экс-бомбардир сборной Германии Герд Мюллер

Берлин, 15 августа. Бывшая звезда клуба «Бавария», немецкий нападающий Герд Мюллер скончался в возрасте 75 лет.

Герд Мюллер запомнится как чемпион мира и Европы по футболу и наиболее знаменитый нападающий в истории Бундеслиги. Спортсмен ушел из жизни утром 15 августа. Об этом стало известно из официального сообщения в Twitter клуба «Бавария».

«Сегодня мир Баварии стоит на месте. Немецкий рекордсмен и вся его фанатская база оплакивают Герда Мюллера, который умер рано утром в воскресенье в возрасте 75 лет», — сказано в заявлении.

Der FC Bayern trauert um Gerd Müller.



Heute steht die Welt des FC Bayern still. Der deutsche Rekordmeister und seine gesamte Fangemeinde trauern um Gerd Müller, der am frühen Sonntagmorgen im Alter von 75 Jahren gestorben ist. — FC Bayern München (@FCBayern) August 15, 2021

Причина смерти футболиста неизвестна.

Псковский радиоведущий Андрей Христофоров также скончался 15 августа. Новости о дате и месте похорон будут известны позднее.