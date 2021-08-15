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Донские поисковики показали новые останки в расстрельных ямах времен ВОВ
Общество
Донские поисковики показали новые останки в расстрельных ямах времен ВОВ
поисковый отряд Миус Фронт  /  Андрей Кудряков

Ростов-на-Дону, 15 августа. В рамках проекта «Без срока давности» поисковики Ростовской области продолжают работу по поиску останков жертв фашистских расстрелов среди мирного населения. 

В расстрельных ямах времен Великой Отечественной войны на территории Сальского кирпичного завода, поисковики из объединения «Миус-Фронт» обнаружили косу каштановых волос. 

По мнению поисковиков, коса принадлежала молодой девушке, которую расстреляли вместе с десятками других мирных жителей около кирпичного завода города Сальска.

«Ее носила молодая девушка, наверняка гордясь ею. Но наступила война, и вместе с тысячами таких же мирных жителей ее расстреляли в карьере сальского завода. За что? Да просто за то, что родилась на донской земле, говорила на русском языке, пела казачьи песни, мечтала жить и работать, растить детей в своей стране», — поясняют поисковики.

Также были обнаружены почерневшие от кремации кости и обожженный кирпич с пеплом, что свидетельствует о том, что многих не расстреливали, а просто сжигали.

По рассекреченным данным ФСБ, фашисты устроили в Сальске конвейер смерти. Старики и дети, девушки и женщины сотнями расстреливались в карьерах кирпичного завода. Только по официальным данным в расстрельных ямах было убито 3,5 тысячи дончан.

Ранее ФАН рассказывал, как в городе Сальск Ростовской области прошла церемония перезахоронения останков мирных жителей, расстрелянных фашистами в 1942-1943 годах. Церемония прощания проходила на территории мемориала «Жертвам фашизма».

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ростовская область без срока давности сальск расстрельные ямы поисковики Миус Фронт
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