Талибы призвали власти Афганистана к сотрудничеству

Кабул, 15 августа. Члены радикального движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) хотят мирной передачи власти в ближайшие дни, заявил представитель боевиков.

Он также призвал главу Афганистана Ашрафа Гани и других политиков к сотрудничеству. Радикалы окружили Кабул 15 августа и вошли в него. Согласно их заявлениям, под контролем «Талибана» оказались все крупные города в стране.

Боевики и власти Афганистана начали переговоры в президентском дворце в Кабуле. После этого издание Sputnik сообщило, что Ашраф Гани подал в отставку. В государстве началось формирование переходного правительства.

1 Организация запрещена на территории РФ.