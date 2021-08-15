Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 августа 15:45
17:31
Политика
Елена Бабич назвала причину, по которой партия «Родина» стала неугодна конкурентам
15:40
Армия
Reuters: силы НАТО сохраняют дипломатическое присутствие в Кабуле
15:39
Общество
Россиянам рассказали, когда может потребоваться третья прививка от COVID-19
15:39
Происшествия
В Башкирии завершились поиски двух пропавших школьниц
15:38
Политика
Общественник Кормухин объяснил, как опыт Шугалея поможет ему в ЗакСе Петербурга
15:37
Происшествия
Арбитражный суд посоветовал не использовать сапоги-скороходы для пересылки документов
15:34
Политика
Аналитик Фишер описал план США, который должен рассорить Россию и Китай
15:32
Общество
Дагестанские учителя получат премии по 200 тысяч рублей за достижения в работе
15:25
Происшествия
Полицейский обезвредил вооруженного молотком петербуржца с помощью табельного оружия
15:25
Экономика
Экономист Иноземцев предложил отменить копейки и округлить цены
Все новости

Военный эксперт Дандыкин поддержал инициативу Беглова по развитию «Горской»
Общество
Военный эксперт Дандыкин поддержал инициативу Беглова по развитию «Горской»
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Санкт-Петербург, 15 августа. «Горская» может стать центром реализации проектов по патриотическому воспитанию молодежи. Капитан Василий Дандыкин оценил потенциал идей губернатора Александра Беглова.

Гости и жители Петербурга посетили фестиваль «Небо России» на аэродроме «Горская». Одним из главных событий мероприятия стало обсуждение реализации инициатив по развитию территории. Ряд проектов позволит поддержать патриотическое воспитание среди юного населения и обратить внимание на перспективы авиации и космонавтики.

Инициатива губернатора Александра Беглова нашла поддержку со стороны капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина. Военный эксперт объяснил в интервью изданию «Невские Новости», почему проект важен для будущих поколений.

«Если раньше дети играли в космонавтов, летчиков, то сейчас это другие игры. Поэтому развитие аэродрома «Горская» и участие ДОСААФ очень важно для подрастающего поколения, и для того, чтобы у страны были могучие крылья», — убежден Дандыкин.

Согласно планам градоначальника, на территории аэродрома могут появиться зоны парашютного спорта. Кроме того, молодежи станут доступны зоны авиамоделизма, беспилотных аппаратов и ряда других проектов.

Губернатор Северной столицы также заручился поддержкой политолога Александра Прокопчука. Эксперт высоко оценил идею Беглова превратить комплекс «Ленэкспо» в госпиталь ради сдерживания заражений коронавирусом в Петербурге, передает ФАН.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Военный эксперт Дандыкин поддержал инициативу Беглова по развитию «Горской»
проект беглов горская
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru