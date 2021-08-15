Военный эксперт Дандыкин поддержал инициативу Беглова по развитию «Горской»

Санкт-Петербург, 15 августа. «Горская» может стать центром реализации проектов по патриотическому воспитанию молодежи. Капитан Василий Дандыкин оценил потенциал идей губернатора Александра Беглова.

Гости и жители Петербурга посетили фестиваль «Небо России» на аэродроме «Горская». Одним из главных событий мероприятия стало обсуждение реализации инициатив по развитию территории. Ряд проектов позволит поддержать патриотическое воспитание среди юного населения и обратить внимание на перспективы авиации и космонавтики.

Инициатива губернатора Александра Беглова нашла поддержку со стороны капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина. Военный эксперт объяснил в интервью изданию «Невские Новости», почему проект важен для будущих поколений.

«Если раньше дети играли в космонавтов, летчиков, то сейчас это другие игры. Поэтому развитие аэродрома «Горская» и участие ДОСААФ очень важно для подрастающего поколения, и для того, чтобы у страны были могучие крылья», — убежден Дандыкин.

Согласно планам градоначальника, на территории аэродрома могут появиться зоны парашютного спорта. Кроме того, молодежи станут доступны зоны авиамоделизма, беспилотных аппаратов и ряда других проектов.

Губернатор Северной столицы также заручился поддержкой политолога Александра Прокопчука. Эксперт высоко оценил идею Беглова превратить комплекс «Ленэкспо» в госпиталь ради сдерживания заражений коронавирусом в Петербурге, передает ФАН.