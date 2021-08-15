Кабул встал в пробках из-за числа желающих покинуть город

Кабул, 15 августа. Столица Афганистана встала в длинных пробках — местные жители спешат покинуть страну. Причиной желания уехать стал захват власти.

Как только к власти в Кабуле пришло запрещенное в России террористическое движение «Талибан»1, большая часть граждан села в машины и устремилась в аэропорт. На дорогах города образовалось столпотворение автомобилей и суета.

Представители «Талибана» заявили, что не будут как-либо пытаться препятствовать иностранцам, приехавшим в Афганистан, покинуть страну. Однако, если кто-то из них возжелает остаться, то им необходимо будет зарегистрироваться у членов движения, передает телеканал «Аль-Арабия».

Сотрудники посольства США также собираются покинуть Афганистан. О решении вывезти своих граждан заявило правительство США.

1 Организация запрещена на территории РФ.