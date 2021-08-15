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Лариса Рубальская показала «потекшее» лицо в прямом эфире

  /   Обновлено: 15 августа 2021 14:20
Общество
Лариса Рубальская показала «потекшее» лицо в прямом эфире
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 15 августа. Известная поэтесса Лариса Рубальская не стесняется своего возраста и старается стареть естественно. Поэтому естественная внешность артистки порой шокирует ее поклонников.

Звезда вышла в прямой эфир, во время которого совершенно не стесняясь своей внешности, лежала в удобной позе. Весь летний сезон Рубальская проводит за городом, откуда периодически делится советами со своими фолловерами.

Оказавшись на даче, поэтесса провела небольшую экскурсию по своим владениям. Особое место на территории ее дачи занимает ель, которую музыкант посадила несколько лет назад своими руками. Кроме того, она похвасталась богатым урожаем.

«Я давно не была на даче. Все в яблоках. Боже мой! Наберем потом, насыплем полный багажник в машину, откроем его посередине двора и пусть берет, кто хочет», — сообщила поэтесса.

Многие поклонники отметили, что за последние годы артистка сильно расслабилась — морщины на ее лице стали заметно глубже, а второй подбородок лишь растет. Поклонники переживают, что Рубальская совсем себя забросила, о чем сообщили ей в комментариях.

«Ларисочка, дорогая. Мы уже давно не так прекрасны, как в юности. За собой надо бы следить»;

«Совсем у вас лицо потекло, форму потеряло»;

«Второй подбородок больше второго, надо бы форму придать, что ли, а то теряется вся прекрасная внешность», — заметили пользователи в соцсетях.

Ранее в соцсетях Рубальская похвасталась чудо-массажером от японского бренда, который делает ее лицо моложе. Композитор отметила, что благодаря этой машинке ее кожа "не дряблая".

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возраст внешность рубальская
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