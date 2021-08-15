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«Аэрофлот» выделил дополнительные 642 млрд рублей для лизинга Boeing 777-300

  /   Обновлено: 15 августа 2021 14:19
Экономика
«Аэрофлот» выделил дополнительные 642 млрд рублей для лизинга Boeing 777-300
pixabay.com

Москва, 15 августа. Компания «Аэрофлот» направила дополнительные средства на лизинг самолетов Boeing 777-300, сообщил источник ФАН.

Как уточнил собеседник агентства, речь идет о 642 037 248 долларах. Средства, как предполагается, будут потрачены на лизинг двух самолетов Boeing 777-300.

По словам источника, это связано с обновлением парка «Аэрофлота». Дело в том, что самолеты SSJ-100 уходят компании «Россия». Поэтому «Аэрофлот» закупает в лизинг Boeing. Теперь организация намерена стать перевозчиком премиум-класса.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что «Россия» собирается потратить более 23 млрд рублей на покупки 14 новых SSJ-100. Перед компанией стоит задача развития региональной маршрутной сети с повышением доли эксплуатации отечественной техники.

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аэрофлот лизинг самолеты авиакомпании boeing 777-300
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