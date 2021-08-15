Военный историк Кнутов объяснил переоценку афганского правительства американцами

Главная ошибка США в том, что они рассчитывали на поддержку официального правительства населением Афганистана, проводя при этом антинародную политику. Об этом ФАН заявил военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов, комментируя стремительное наступление боевиков «Талибана»1 (организация запрещена на территории РФ) на Кабул.

Еще несколько дней назад американские эксперты предполагали, что столица Афганистана может быть захвачена не ранее, чем через 30–90 дней после вывода контингента США из страны. Однако ситуация стала развиваться куда более стремительно: на данный момент члены «Талибана» взяли под контроль всю территорию Афганистана.

По словам Юрия Кнутова, у американцев, вероятно, были правильные данные в отношении радикального движения, однако они переоценили силу правительства в Кабуле.

«Они полагали, что создали режим, который в состоянии противостоять боевикам и более-менее самостоятельно определять курс, который Афганистан должен будет проводить, — подчеркнул эксперт. — Главная ошибка США в том, что они считали, будто правительство, которое пришло на американских штыках и держалось на них, пользуется поддержкой народа. Когда возникает возможность, афганские военные переходят на сторону «Талибана», сдавая полностью склады, технику, боеприпасы, оружие. Поэтому ресурсы группировки растут не в арифметической, а в геометрической прогрессии».

Военный историк провел аналогию между бегством войск США из Вьетнама и текущей ситуацией в Афганистане.

«Тысячи вьетнамцев в Сайгоне просили, чтобы американцы забрали их с собой, — напомнил собеседник ФАН. — Такая же история происходит сейчас. Мы видим, что, когда войска «Талибана» входят в какой-либо город, у них уже есть списки и адреса людей, которые сотрудничали с американцами. Их тут же расстреливают без суда и следствия. Самое страшное, что уже есть заявления международных женских организаций о том, что тут же вводится паранджа, женщинам запрещают работать, а девочкам — ходить в школу. К сожалению, это отбросит народ Афганистана на пару веков назад».

Федеральное агентство новостей /

Юрий Кнутов отметил, что политика Советского Союза, проводимая в Афганистане, разительно отличалась от действий США.

«Сами афганцы признавались, что присутствие советских войск сыграло колоссальную роль для экономики их страны: появились предприятия, школы, было налажено медицинское снабжение, — обратил внимание эксперт. — Конечно, был сделан и ряд ошибок, связанных с социалистической идеей. Во-первых, был нанесен удар по религии, а во-вторых — по частной собственности. Это все, конечно, возмутило большинство афганцев, которые взялись за оружие».

Историк продолжил, что американцы действовали по-другому. По словам Юрия Кнутова, их вообще не интересовала судьба населения Афганистана.

«Американцы пришли и встали гарнизонами, которые окружили колючей проволокой и минными полями, — добавил Кнутов. — Они только периодически выезжали из своих укреплений. Единственный их проект, абсолютно глупый, — это попытаться заставить местных фермеров выращивать шафран вместо опиумного мака. Были потрачены миллиарды долларов, и естественно, проект развалился, а авторитет американцев упал еще больше. Поддержки официального правительства не было из-за того, что им осуществлялась антинародная политика. Все это знали. Сейчас, когда появился «Талибан», то он для населения лучше, чем американцы».

Историк и дочь пуштунского политического деятеля Дарья Митина предположила, как будет развиваться конфликт после взятия Кандагара и Герата, охарактеризовала положение дел в других среднеазиатских республиках, а также оценила роль США в создании «управляемого хаоса» в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.