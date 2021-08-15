Президент Сирии обозначил ключевые задачи для нового правительства

Дамаск, 15 августа. Президент Сирии Башар Асад принял присягу кабинета министров под руководством Хусейна Арнуса, после чего возглавил его первое совещание. Открывая мероприятие, он приветствовал новые лица в составе высшего органа исполнительной власти, после чего отметил большую ответственность, которая теперь лежит на них.

«Задач много, и ответственность велика, а успех будет достигнут, только если мы будем видеть реальность такой, какая она есть, со всеми ее сложностями и особенностями. Мы должны руководствоваться фактами, а не тонуть в пессимизме или парить в облаках», — сказал президент.

Before President #Assad.. Members of the new Ministry headed by En. Hussein Arnous take the #constitutional oath. pic.twitter.com/3J5SD9py9l — Sydoc (@Sydocs) August 14, 2021

В начале заседания Асад обозначил приоритеты в работе правительства, к которым отнес развитие национального производства и повышение занятости населения.

«Важно то, что это мы, правительство, определяем приоритетность стоящих перед нами вызовов. И иногда мы тонем во второстепенных задачах, игнорируя основные», — отметил он.

Президент заявил о необходимости реализации реформ, которые выведут страну из кризиса и создадут в ней условия, соответствующие требованиям современности. Между тем, как подчеркнул глава государства, начинать данный процесс нужно прямо сейчас, не дожидаясь дальнейшей стабилизации обстановки и возвращения республики в предвоенное состояние.

Политика прозрачности

Глава государства указал на то, что рабочий процесс правительства должен быть открытым, чтобы население знало текущее положение дел в стране и могло активнее участвовать во внутренней политике.

Syria's Assad asks PM Hussein Arnous to form new cabinet https://t.co/H0lokd6W0K pic.twitter.com/5ZtZZ7eEGq — Reuters (@Reuters) August 1, 2021

«Прозрачность должна быть основным принципом нашей работы. Гражданин не может участвовать, выразить свое мнение или помочь нам решить проблему, о которой он не знает, поэтому нам следует открыто и без колебаний делиться всем с нашими людьми. Напротив, человек ценит открытость, даже если ситуация будет негативной. Зная сложившиеся обстоятельства, гражданин отнесется к этому с пониманием. Но как он сможет быть в курсе того, что от него скрывают? Мы должны предоставлять ему информацию, и тогда не нужно будет что-то ему доказывать — он поймет все сам», — подчеркнул Асад.

Децентрализация власти

Отдельное внимание президент уделил вопросу расширения полномочий местных органов самоуправления. Он напомнил о законе об администрировании, который был принят незадолго до войны, но не был реализован из-за начавшихся боевых действий.

#Syria’s president approved a new cabinet headed by Hussein Arnous, less than two weeks after caretaker-premier was tasked with forming a new governmenthttps://t.co/QkXrkXDv3x — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) August 11, 2021

Целью данного нормативного акта была частичная децентрализация власти, которая бы способствовала более равномерному развитию различных регионов республики. Как отметил президент, местная администрация лучше знает стоящие перед ней проблемы и нужды населения, чем высшее руководство страны, и повышение ее полномочий позволит уделять внимание всем слоям общества в равной мере, а не концентрироваться на одних целях, забывая о других.

Он подчеркнул, что это особенно важно сейчас, когда государство оправляется от последствий войны. Децентрализация позволит руководству страны сосредоточиться на решении стратегических вопросов, возложив задачу по восстановлению регионов, в том числе сельского хозяйства, на местные органы самоуправления.

Необходимость реформ

Кроме того, глава республики в своей речи призвал министров устранить существующие препятствия для инвестирования в государственный и частный секторы, разработав соответствующие законы и инструкции.

Стоит отметить, что данный вопрос в текущем году неоднократно обсуждался в ходе обмена делегациями между Сирией и Ираном. На фоне постепенной стабилизации обстановки в САР обе страны активизировали усилия по развитию экономических связей. При этом теме инвестиций и повышения сотрудничества на уровне частного сектора уделялось значительное внимание.

Продолжая выступление, Башар Асад поднял вопросы борьбы с коррупцией и контрабандой, совершенствования систем налогообложения, предоставления льгот населению и повышения роли СМИ в освещении работы правительства.

В завершение президент пожелал новому кабинету министров успехов в выполнении стоящих перед ним задач и вновь подчеркнул, что власти впредь должны думать о том, чтобы страна «двигалась вперед, а не возвращалась в прошлое».

Bashar al Assad holds inauguration ceremony for himself and swore himself in as #Syria’s President for a 4th term, since July 2000. He won 95.1% of the vote in the recent elections. pic.twitter.com/qivmKso5hv — AEROSINT Division PSF ???????? (@PSFAERO) July 17, 2021

Башар Асад, переизбранный на четвертый срок в результате президентских выборов в мае текущего года, явка на которые превысила 78%, принес присягу 17 июля. В инаугурационной речи он обещал сосредоточить усилия на восстановлении экономики страны и освобождении территорий, находящихся под контролем протурецких и проамериканских боевиков. 1 августа он дал указание Хусейну Арнусу, который сохранил пост премьер-министра, предложить новый состав кабинета министров, а через десять дней уже подписал указ о формировании правительства.