Перенаселение и неучтенные земли: Севастополь столкнулся с серьезными проблемами

На сегодняшний день вопрос развития Севастополя ― одна из самых острых и сложных проблем Крымского полуострова. Население города растет настолько стремительно, что инфраструктура и жилищный фонд не успевают обеспечить потребности горожан.

Одним из способов решения этой проблемы в городе видят строительство нескольких новых спальных районов. В рамках подготовки к реализации этого проекта недавно состоялось заседание Градостроительного совета Севастополя, где обсуждалась возможность застройки ряда свободных территорий города.

Важно отметить, что данная работа ведется без утверждения нового генерального плана города Севастополя. Это значит, что после его утверждения проекты по застройке тех или иных территорий могут быть отброшены или значительно изменены.

Кроме того, ряд экспертов считает, что концепция интенсивной застройки севастопольских земель ошибочна, и предлагает иной путь развития города-героя. С одним из них пообщался корреспондент ФАН.

«Севастополю, как и любому городу, для нормального развития нужен нормальный генплан. А чтобы он получился грамотный и правильный, прежде всего, нужно проинвентаризировать все земли Севастополя. Нужно понимать, где у нас какие земли есть в распоряжении, потому что мы, на самом деле, сейчас этого не знаем — у нас такой хаос еще с украинских времен, что ничего не понятно», — отметил председатель Союза архитекторов Севастополя Сергей Комаров.

Он подчеркнул, что в городе есть земли, которые были выделены в пользование, но не освоены. Соответственно, нужно разобраться с их статусом, возможно, изъять в рамках действующего законодательства и использовать более оптимально.

«Затем необходимо сформировать нормальную стратегическую концепцию развития города. Потому что у нас ее тоже нет. Недавно у нас на публичное рассмотрение была вынесена программа развития [Севастополя]. Она просто полностью бестолковая, непонятно кем сделана и для чего. Потому что в последнем генплане 2005 года основным направлением развития Севастополя был город-экополис. Там не было ни флота, ничего. Сейчас у нас совершенно другая ситуация после 2014 года. Прежде всего, Севастополь — это база флота. В советское время были еще такие показатели, как «база судостроения», «база рыбных портов», «база электронной промышленности». Сейчас этого никто даже не вспоминает», — добавил Комаров.

По его словам, наиболее разумным было бы определить, чем Севастополь должен заниматься в соответствии с тем потенциалом, которым он обладает. Например, обилие портов и разных бухт дает возможность сделать ставку на судостроение и рыбную промышленность. Туристическая привлекательность города позволяет развивать различные направления в этой сфере, начиная с экологического и заканчивая медицинским туризмом.

Федеральное агентство новостей / Наталья Алешина

Не менее важно и развитие сельского хозяйства. По словам эксперта, севастопольские земли в свое время назывались «украинская Шампань». Сейчас они вновь могут стать довольно привлекательным местом для виноделов.

Отдельно Королев коснулся вопроса численности населения города. По его мнению, концепция развития Севастополя до города-миллионника в корне ошибочна и может принести большое количество проблем в будущем.

«Сейчас у нас загнули, что город должен стать миллионником. Но наш потенциал урбанистический — максимум 500 тысяч человек. И вначале так и рассчитывалось: до 2030–2040 года рост населения должен составить до 500 тысяч. Сейчас этот показатель уже больше», — отметил эксперт.

О чрезмерном росте населения Севастополя говорят и представители риэлтерских контор, которые также отмечают постоянный рост спроса на жилую недвижимость как в городе, так и в его окрестностях.

«Покупают в основном россияне с материка и местные. Пропорцию сложно вот так назвать, но примерно пополам. И число приезжих с материка даже немного снизилось, потому что — кто хотел, тот в первые годы переехал, и этот спрос был удовлетворен. Но число жителей постоянно растет, потому что переехал человек, а потом за ним переезжают родители, родственники и так далее», — рассказал ФАН директор риэлтерской фирмы «Смарт Инвест» Андрей Козлов.

Он также отмечает, что в последние месяцы увеличился спрос на частные домовладения. Именно это жилье чаще всего выбирают покупатели с материка. По словам Козлова, для них расстояние воспринимается немного иначе. Те же десять километров для москвича — это не расстояние, а для севастопольца — это уже далеко. При этом можно по цене двухкомнатной квартиры купить дом на 100–150 квадратных метров и ездить в город на машине.

Ранее сообщалось, что эксперты посчитали планы развития Севастополя преждевременными. По мнению специалистов, без принятия нового генплана города вся проделанная работа может быть напрасной.