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Intel ищет средства для строительства предприятий по производству чипов
Экономика
Intel ищет средства для строительства предприятий по производству чипов
wikipedia.org  /  Sixflashphoto / CC BY-SA 4.0

Вашингтон, 15 августа. Корпорация Intel провела переговоры по вопросу субсидирования с членами президентской администрации Джо Байдена, сообщает издание The Wall Street Journal.

Согласно данным газеты, американская компания просит у властей США субсидии на строительство заводов по производству чипов. Создание таких предприятий позволит сбалансировать концентрацию чипов в Азии, неоднократно отмечал исполнительный директор компании Пэт Гелсингер.

На сегодняшний день в мире наблюдается дефицит полупроводников и микросхем, связанный с переходом ряда государств на мобильную связь пятого поколения. Причем из-за низкой стоимости труда фиксируется сверхконцентрация их производства в странах Юго-Восточной Азии.

Нехватка чипов отразится также на производстве новых iPhone. В американской компании Apple признали негативные последствия глобального тренда, связанного с полупроводниками.

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субсидии intel чипы
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