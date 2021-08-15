Intel ищет средства для строительства предприятий по производству чипов

Вашингтон, 15 августа. Корпорация Intel провела переговоры по вопросу субсидирования с членами президентской администрации Джо Байдена, сообщает издание The Wall Street Journal.

Согласно данным газеты, американская компания просит у властей США субсидии на строительство заводов по производству чипов. Создание таких предприятий позволит сбалансировать концентрацию чипов в Азии, неоднократно отмечал исполнительный директор компании Пэт Гелсингер.

На сегодняшний день в мире наблюдается дефицит полупроводников и микросхем, связанный с переходом ряда государств на мобильную связь пятого поколения. Причем из-за низкой стоимости труда фиксируется сверхконцентрация их производства в странах Юго-Восточной Азии.

Нехватка чипов отразится также на производстве новых iPhone. В американской компании Apple признали негативные последствия глобального тренда, связанного с полупроводниками.