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Кардиолог назвал способы отсрочить развитие атеросклероза
Общество
Кардиолог назвал способы отсрочить развитие атеросклероза
pixabay.com  /  tomwieden

Москва, 15 августа. Развитие атеросклероза с возрастом ожидает каждого. Заведующий отделением кардиологии госпиталя для ветеранов войн №2 Сергей Иванов рассказал, как его можно отсрочить.

В первую очередь необходимо пересмотреть свой рацион. Специалист рекомендовал снизить потребление продуктов с жирами животного происхождения, но совсем от них не отказываться. Кроме того, следует сократить количество углеводов, особенно быстро всасывающихся, а также воздерживаться от сладкого, поскольку в нем содержится много глюкозы и сахара.

«Нет ни одного исследования, которое бы подтвердило влияние антиоксидантов для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Попытки уменьшить риски этих болезней с помощью приёма витамина С, Е и других не имеют никакой доказательной базы», — заявил Иванов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Медик также посоветовал уделять время физическим упражнениям. Наряду с этим риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний помогает уменьшить соблюдение режима сна и бодрствования.

Японские ученые ранее назвали способ снизить артериальное давление, которое с возрастом повышается у людей естественным образом. Самым эффективным средством были признаны аэробные и анаэробные упражнения.

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