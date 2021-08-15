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Все сотрудники посольства США покинут Афганистан в течение 72 часов
Ближний Восток
Все сотрудники посольства США покинут Афганистан в течение 72 часов
Global Look Press  /  Ahmad Masood/ZUMAPRESS.com

Кабул, 15 августа. Американские власти намерены эвакуировать всех сотрудников своего посольства в столице Афганистана в течение трех суток. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что все сотрудники дипломатической миссии, включая наиболее высокопоставленных, будут вывезены из Кабула к вечеру 18 августа. Это решение было принято на фоне заявления о скорой отставке афганского президента Ашрафа Гани и прихода к власти в республике переходного правительства во главе с Али Ахмадом Джалали.

Ранее Штаты на фоне стремительного продвижения группировки «Талибан»1 (запрещена в РФ) объявили об эвакуации своих дипломатов, а также о развертывании порядка 5 тысяч военнослужащих для проведения операции. Всем представителям американской дипломатии, находящимся в Афганистане, поручили уничтожить секретные документы и оборудование, на котором могут оставаться важные данные.

Утром 15 августа, когда силы талибов подошли вплотную к Кабулу, первые группы сотрудников американского посольства начали покидать город. В Сети появились видеоролики с автомобильными колоннами, перевозящими дипломатов и вспомогательный персонал в Международный аэропорт Кабула — единственный пункт в стране, через который можно покинуть ее территорию.

Сами талибы заявляли, что готовы гарантировать безопасность зарубежных дипломатических представительств в Афганистане.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша афганистан
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