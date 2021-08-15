Все сотрудники посольства США покинут Афганистан в течение 72 часов

Кабул, 15 августа. Американские власти намерены эвакуировать всех сотрудников своего посольства в столице Афганистана в течение трех суток. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что все сотрудники дипломатической миссии, включая наиболее высокопоставленных, будут вывезены из Кабула к вечеру 18 августа. Это решение было принято на фоне заявления о скорой отставке афганского президента Ашрафа Гани и прихода к власти в республике переходного правительства во главе с Али Ахмадом Джалали.

@CNN Evacuation of American diplomats. Kabul 2021 and Saigon 1975. Let's talk about the latest helicopters????????????????????????? pic.twitter.com/E72yLmR09m — ????????????????????????★☭ (@GTR07619516) August 15, 2021

Ранее Штаты на фоне стремительного продвижения группировки «Талибан»1 (запрещена в РФ) объявили об эвакуации своих дипломатов, а также о развертывании порядка 5 тысяч военнослужащих для проведения операции. Всем представителям американской дипломатии, находящимся в Афганистане, поручили уничтожить секретные документы и оборудование, на котором могут оставаться важные данные.

wisps of smoke could be seen near the [US] embassy’s roof as diplomats urgently destroyed sensitive documents, The smoke grew heavier over time in the area, home to other nation’s embassies as well. https://t.co/2Oh4rFmsBk — ???????????????????????????? ???????????????????????? ???????????????? ???????? (@Bhabanisankar02) August 15, 2021

Утром 15 августа, когда силы талибов подошли вплотную к Кабулу, первые группы сотрудников американского посольства начали покидать город. В Сети появились видеоролики с автомобильными колоннами, перевозящими дипломатов и вспомогательный персонал в Международный аэропорт Кабула — единственный пункт в стране, через который можно покинуть ее территорию.

Сами талибы заявляли, что готовы гарантировать безопасность зарубежных дипломатических представительств в Афганистане.

1 Организация запрещена на территории РФ.