Офтальмолог Азнаурян назвал последствия прогрессирующей близорукости

Москва, 15 августа. Детский офтальмолог, доктор медицинских наук и профессор Игорь Азнаурян объяснил, чем опасна прогрессирующая близорукость.

По словам медика, в крупных городах от этого недуга страдает 40-45% детей, а также 20-25% взрослых. Близорукость может привести к опасным последствиям.

«Самым грозным осложнением от близорукости является отслойка сетчатки. Это состояние может приводить к полной и безвозвратной слепоте», — рассказал врач «Пятому каналу».

Азнаурян напомнил, что у пациентов, которые старше 40 лет, совместно с близорукостью более пяти диоптрий может развиваться косоглазие. Для избежания проблем со зрением следует периодически посещать офтальмолога и проходить обследование, не стоит пренебрегать походами к врачу.

Офтальмолог Игорь Азнаурян ранее также рассказал об опасности смартфонов для иммунитета. Он напомнил о возникновении синдрома сухого глаза.