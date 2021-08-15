Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 августа 15:44
17:31
Политика
Елена Бабич назвала причину, по которой партия «Родина» стала неугодна конкурентам
15:40
Армия
Reuters: силы НАТО сохраняют дипломатическое присутствие в Кабуле
15:39
Общество
Россиянам рассказали, когда может потребоваться третья прививка от COVID-19
15:39
Происшествия
В Башкирии завершились поиски двух пропавших школьниц
15:38
Политика
Общественник Кормухин объяснил, как опыт Шугалея поможет ему в ЗакСе Петербурга
15:37
Происшествия
Арбитражный суд посоветовал не использовать сапоги-скороходы для пересылки документов
15:34
Политика
Аналитик Фишер описал план США, который должен рассорить Россию и Китай
15:32
Общество
Дагестанские учителя получат премии по 200 тысяч рублей за достижения в работе
15:25
Происшествия
Полицейский обезвредил вооруженного молотком петербуржца с помощью табельного оружия
15:25
Экономика
Экономист Иноземцев предложил отменить копейки и округлить цены
Все новости

Офтальмолог Азнаурян назвал последствия прогрессирующей близорукости
Общество
Офтальмолог Азнаурян назвал последствия прогрессирующей близорукости
gov-murman.ru  /  Пресс-служба правительства Мурманской области

Москва, 15 августа. Детский офтальмолог, доктор медицинских наук и профессор Игорь Азнаурян объяснил, чем опасна прогрессирующая близорукость.

По словам медика, в крупных городах от этого недуга страдает 40-45% детей, а также 20-25% взрослых. Близорукость может привести к опасным последствиям.

«Самым грозным осложнением от близорукости является отслойка сетчатки. Это состояние может приводить к полной и безвозвратной слепоте», — рассказал врач «Пятому каналу».

Азнаурян напомнил, что у пациентов, которые старше 40 лет, совместно с близорукостью более пяти диоптрий может развиваться косоглазие. Для избежания проблем со зрением следует периодически посещать офтальмолога и проходить обследование, не стоит пренебрегать походами к врачу.

Офтальмолог Игорь Азнаурян ранее также рассказал об опасности смартфонов для иммунитета. Он напомнил о возникновении синдрома сухого глаза.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Офтальмолог Азнаурян назвал последствия прогрессирующей близорукости
зрение офтальмолог слепота близорукость
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru