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Школьница получила множественные переломы при попытке сбежать из дома в Ленобласти

  /   Обновлено: 15 августа 2021 14:10
Происшествия
Школьница получила множественные переломы при попытке сбежать из дома в Ленобласти
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Санкт-Петербург, 15 августа. Девочка-подросток упала с пятого этажа в Никольском, пытаясь выбраться на улицу по простыням — несколько дней назад мама наказала ее за непослушание и запретила выходить из дома.

В результате инцидента 13-летняя Карина Р. получила множественные переломы. Ее увезли в реанимацию Тосненской межрайонной больницы в крайне тяжелом состоянии, юная пациентка уже перенесла сложную операцию.

Сейчас к пострадавшей едут специалисты из областной детской клинической больницы, куда ее планируют транспортировать после осмотра, сообщил источник ФАН.

Несколько месяцев назад 11-летний школьник из Новочебоксарска упал с 25-го этажа и выжил. Он приземлился на припаркованную рядом с домом «газель», сообщала газета A42.RU.

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