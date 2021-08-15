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США ввели санкции против военных и чиновников Кубы
США
США ввели санкции против военных и чиновников Кубы
Global Look Press  /  Joaquin Hernandez / Xinhua

Вашингтон, 15 августа. Власти США объявили о введении санкций против двух сотрудников Министерства внутренних дел Кубы и военного подразделения по причине подавления правительством протестов. Об этом сообщает госсекретарь Энтони Блинкен.

Под санкции по глобальному «акту Магнитского», предполагающие заморозку активов и запрет на сделки, попали Ромарико Видаль Сотомайор Гарсия, Педро Орландо Мартинес Фернандес, а также «Войска предотвращения» (TDP) Министерства революционных вооруженных сил Кубы.

«Сегодняшние меры привлекают внимание к новым лицам, которые несут ответственность за подавление призывов народа Кубы к свободе и уважению прав человека», — заявил директор Управления по контролю за иностранными активами США Андреа Гаки.

По словам Энтони Блинкена, солдаты TDP, размещенные с целью подавления манифестаций, «нападали и избивали протестующих, при этом совершая жестокие аресты».

«США поддерживают народ Кубы в их храбром призыве к свободе, так как мы выявляем тех, кто его угнетает и пытается сохранить репрессивную систему. Мы проложим предпринимать попытки ужесточения ответственности за нарушение прав человека кубинским правительством», — отметил госсекретарь США.

На своей странице в Twitter министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес осудил американские санкции, назвав их «оппортунистическими мерами США против Кубы». Глава МИД считает, что «такие действия показывают двойные стандарты, используемые правительством для манипуляции и лжи, чтобы сохранить блокады против (блокаду) Кубы».

В июле США ввели санкции в отношении полиции Острова свободы, в том числе ее начальника Оскара Кальехаса Валькарсе и его заместителя Эдди Сьерры Ариаса. Данное решение было принято в связи с подавлением антиправительственных протестов властями карибского государства.

11 и 12 июля на улицы кубинских городов вышли тысячи людей, выступающих против продовольственного дефицита, экономического и медицинского кризисов.

США ввели санкции против военных и чиновников Кубы
Федеральное агентство новостей  / 

Несмотря на надежду на оттепель в американо-кубинских отношениях, появившуюся после победы Джо Байдена на президентских выборах, как видно по недавним мерам, новая администрация продолжает жесткую линию Дональда Трампа. Действующий американский лидер заявлял, что усилит давление на Гавану и «возьмет под защиту спасающихся от репрессий» кубинцев.

США ввели санкции против военных и чиновников Кубы
Федеральное агентство новостей  / 

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