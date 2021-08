США ввели санкции против военных и чиновников Кубы

Вашингтон, 15 августа. Власти США объявили о введении санкций против двух сотрудников Министерства внутренних дел Кубы и военного подразделения по причине подавления правительством протестов. Об этом сообщает госсекретарь Энтони Блинкен.

The United States imposed new sanctions on two high-ranking officials in the Cuban Ministry of the Interior and a military unit.#RedBeret #Cuba

