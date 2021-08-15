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Sputnik: президент Афганистана подал в отставку

  /   Обновлено: 15 августа 2021 14:09
Политика
Sputnik: президент Афганистана подал в отставку
wikipedia.org  /  UK Department for International Development / CC BY 2.0

Кабул, 15 августа. Глава Афганистана Ашраф Гани подал в отставку, сообщило издание Sputnik, ссылаясь на местные источники.

В стране началось формирование переходного правительства, главой которого назначен бывший министр внутренних дел Афганистана Али Ахмад Джалали. Ашраф Гани принял решение сложить с себя полномочия во время переговоров с членами радикального движения «Талибан»1 (запрещено в РФ).

Талибы окружили Кабул 15 августа и вошли в город. Боевики заявили, что установили контроль над всеми крупными городами в Афганистане. Они пообещали обеспечить безопасный отход из столицы страны всех желающих.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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