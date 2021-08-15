Путин выразил соболезнования премьер-министру Гаити после мощного землетрясения

Москва, 15 августа. Президент России Владимир Путин отправил премьер-министру Гаити Ариэлю Анри телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с прошедшим мощным землетрясением.

Соответствующее послание опубликовали на официальном сайте Кремля. В нем российский лидер выразил надежду, что власти страны смогут в ближайшее время устранить последствия природной стихии, а пострадавшие — выздороветь.

«Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения, произошедшего в вашей стране — многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями», — сообщается в телеграмме.

Ранее сообщалось, что утром 14 августа в Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. В результате этого происшествия пострадали около 1,8 тыс. человек, более 300 — погибли.