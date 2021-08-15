Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 августа 14:13
17:31
Политика
Елена Бабич назвала причину, по которой партия «Родина» стала неугодна конкурентам
14:08
США
США ввели санкции против военных и чиновников Кубы
14:08
Экономика
Intel ищет средства для строительства предприятий по производству чипов
14:05
Общество
Кардиолог назвал способы отсрочить развитие атеросклероза
14:04
Общество
Офтальмолог Азнаурян назвал последствия прогрессирующей близорукости
14:02
Общество
Тайны мыса Опук в Крыму: военный полигон, розовое озеро и скалы-корабли
14:01
Происшествия
Школьница получила множественные переломы при попытке сбежать из дома в Ленобласти
14:00
Политика
Sputnik: президент Афганистана подал в отставку
14:00
ФАН-ТВ
Талибы взяли курс на Кабул. События дня
13:58
Политика
Путин выразил соболезнования премьер-министру Гаити после мощного землетрясения
Все новости

Путин выразил соболезнования премьер-министру Гаити после мощного землетрясения
Политика
Путин выразил соболезнования премьер-министру Гаити после мощного землетрясения
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 15 августа. Президент России Владимир Путин отправил премьер-министру Гаити Ариэлю Анри телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с прошедшим мощным землетрясением.

Соответствующее послание опубликовали на официальном сайте Кремля. В нем российский лидер выразил надежду, что власти страны смогут в ближайшее время устранить последствия природной стихии, а пострадавшие — выздороветь.

«Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения, произошедшего в вашей стране — многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями», — сообщается в телеграмме.

Ранее сообщалось, что утром 14 августа в Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. В результате этого происшествия пострадали около 1,8 тыс. человек, более 300 — погибли.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Путин выразил соболезнования премьер-министру Гаити после мощного землетрясения
путин землетрясение гаити
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru