Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 августа 14:13
17:31
Политика
Елена Бабич назвала причину, по которой партия «Родина» стала неугодна конкурентам
14:08
США
США ввели санкции против военных и чиновников Кубы
14:08
Экономика
Intel ищет средства для строительства предприятий по производству чипов
14:05
Общество
Кардиолог назвал способы отсрочить развитие атеросклероза
14:04
Общество
Офтальмолог Азнаурян назвал последствия прогрессирующей близорукости
14:02
Общество
Тайны мыса Опук в Крыму: военный полигон, розовое озеро и скалы-корабли
14:01
Происшествия
Школьница получила множественные переломы при попытке сбежать из дома в Ленобласти
14:00
Политика
Sputnik: президент Афганистана подал в отставку
14:00
ФАН-ТВ
Талибы взяли курс на Кабул. События дня
13:58
Политика
Путин выразил соболезнования премьер-министру Гаити после мощного землетрясения
Все новости

Телекомпания «Аль-Джазира» сообщила, что президент Афганистана не покинул страну

  /   Обновлено: 15 августа 2021 14:09
Политика
Телекомпания «Аль-Джазира» сообщила, что президент Афганистана не покинул страну
wikipedia.org  /  UK Department for International Development / CC BY 2.0

Кабул, 15 августа. Президент Афганистана Ашраф Гани не стал уезжать из страны. Он находится со своей супругой в резиденции в Кабуле.

Такую информацию сообщила международная телекомпания «Аль-Джазира», ссылаясь на источник. По словам журналистов, утро 15 августа Гани провел со своей супругой в саду президентского дворца в столице Афганистана.

Ранее сообщалось, что боевики движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена на территории РФ) подобрались к Кабулу. Они заявили, что не намерены штурмовать город. Они хотят провести передачу власти мирным способом. Чтобы обсудить этот вопрос делегация организации прибыла в президентский дворец для переговоров с властями.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Телекомпания «Аль-Джазира» сообщила, что президент Афганистана не покинул страну
афганистан сми гани
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru