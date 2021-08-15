Телекомпания «Аль-Джазира» сообщила, что президент Афганистана не покинул страну

Кабул, 15 августа. Президент Афганистана Ашраф Гани не стал уезжать из страны. Он находится со своей супругой в резиденции в Кабуле.

Такую информацию сообщила международная телекомпания «Аль-Джазира», ссылаясь на источник. По словам журналистов, утро 15 августа Гани провел со своей супругой в саду президентского дворца в столице Афганистана.

Ранее сообщалось, что боевики движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена на территории РФ) подобрались к Кабулу. Они заявили, что не намерены штурмовать город. Они хотят провести передачу власти мирным способом. Чтобы обсудить этот вопрос делегация организации прибыла в президентский дворец для переговоров с властями.

1 Организация запрещена на территории РФ.