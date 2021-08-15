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Политолог Прокопчук предложил Шугалею спасти арестантов из тюрем русофобских режимов
Политика
Политолог Прокопчук предложил Шугалею спасти арестантов из тюрем русофобских режимов
Федеральное агентство новостей  /  Федеральное агентство новостей / Prt Scr youtube.com / Телеканал Юрган

Максиму Шугалею очень пригодится его скорбный опыт в ливийской тюрьме «Митига» после получения депутатского мандата в Законодательном собрании Санкт-Петербурга. Об этом в интервью ФАН заявил политолог Александр Прокопчук.

Так он отреагировал на регистрацию социолога в качестве кандидата на выборы в городской парламент. Эксперт убежден: самая трудная часть пути к мандату у Шугалея уже пройдена.

«По сравнению с тем, что ему пришлось преодолеть, остальная часть избирательной кампании покажется цветочками, — заметил собеседник ФАН. — Так уж устроены выборы в России: на них проще победить, чем зарегистрироваться. Особенно учитывая то, сколь популярной личностью стал Максим Анатольевич за последнее время».

Прокопчук заявил, что с нетерпением ждет выхода в широкий прокат фильма «Шугалей-3».

«Мы с друзьями посмотрели первые две части и оказались под очень большим впечатлением, — признался политолог. — В третьей меня прежде всего привлек слоган «Любовь к Родине сильнее смерти» — он как ничто иное отражает судьбу и поступки Максима Анатольевича».

Эксперт назвал национального героя опытным человеком «как в политических технологиях, так и в самой политике».

Политолог Прокопчук предложил Шугалею спасти арестантов из тюрем русофобских режимов
Невские Новости  / Юлия Медведева

«Поэтому он сможет как победить на выборах, так и достойно работать депутатом, — подчеркнул собеседник ФАН. — А учитывая все тяготы и невзгоды, что Шугалей пережил в ливийской тюрьме, его со всей ответственностью можно назвать человеком мужественным и обладающим несгибаемой волей. Именно такие люди и нужны нашему государству в наступившие трудные времена».

Прокопчук предложил Шугалею использовать свой арестантский опыт и выбрать в качестве депутатской «специализации» защиту прав заключенных.

«Это было бы позитивно и очень даже правильно, — подчеркнул политолог. — И прежде всего следует защитить права тех русских сидельцев, которые томятся в застенках русофобских режимов в той же Прибалтике. Уверен, господин Шугалей обратит на это свое пристальное внимание, получив в руки механизмы власти».

Ранее Александр Прокопчук обвинил Майдан в «краже» его исторической Родины.

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