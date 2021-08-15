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Гендиректор «Победы» высказался против господдержки авиакомпаний
Экономика
Гендиректор «Победы» высказался против господдержки авиакомпаний
pobeda.aero  /  Пресс-служба авиакомпании «Победа»

Москва, 15 августа. Государство не должно никому ничего компенсировать, убежден гендиректор лоукостера «Победа» Андрей Калмыков.

По его словам, потери авиакомпаний во время пандемии COVID-19 — это «коммерческие риски», являющиеся неотъемлемой частью бизнеса. Ранее «Победа» просила Росавиацию компенсировать ей остановку полетов в апреле-мае 2020 года, но получила отказ. Перед этим правительство решило выделить 23,4 млрд рублей на возмещение убытков компаниям, пишет РБК.

В прошлом году «Победа» стала единственной из 15 крупнейших авиакомпаний России, получившей прибыль. Лоукостеру, несмотря на пандемию, удалось заработать 1,4 млрд рублей. Общие убытки 15 основных представителей рынка при этом составили 125 млрд рублей.

Росавиация ранее сообщила, что семь авиакомпаний РФ получат субсидии на семейные перелеты. В рамках господдержки по этому направлению предусмотрено 1,35 млрд рублей.

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