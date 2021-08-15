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Наташу Королеву высмеяли за попытку выдать пейзажи Крыма за Калифорнию

  /   Обновлено: 15 августа 2021 13:56
Шоу-бизнес
Наташу Королеву высмеяли за попытку выдать пейзажи Крыма за Калифорнию
Prt Scr youtube.com  /  Наташа Королева

Симферополь, 15 августа. Певица Наташа Королева поделилась новыми фото в стиле вестерн. Под снимками звезда написала "Калифорния", однако бдительные фанаты разглядели на них виды Крыма.

Поп-звезда Наташа Королева активно путешествует с начала летнего сезона и регулярно делится с фанатами свежими фото из необычных мест. В этот раз артистка отправилась на природу, а именно Маунтейн Вью, штат Калифорния. По крайней мере, именно эту локацию певица указала под кадрами из новой фотосессии.

На Королеву мгновенно посыпались комплименты от подписчиков, однако некоторые из них вдруг обнаружили, что экзотические пейзажи подозрительно напоминают виды неподалеку от крымской Белой скалы. Внимательные подписчики высмеяли звезду в комментариях.

«Ооо, я, оказывается, живу в Калифорнии, а думала, что в Крыму»;

«Какая Калифорния... Крым наш...»;

«Рядом можно поставить Глушко и написать, что это — Бред Питт», — писали фолловеры.

Королева не стала уделять внимание насмешкам. Главным аргументом подписчиков в пользу их теории стала трансляция на телеканале Муз-ТВ. Внимательные фанаты предположили, что звезда не решилась назвать настоящую локацию фотосессии, чтобы избежать санкций со стороны Украины вслед за Филиппом Киркоровым.

Недавно король эстрады тоже отправился в путешествие: Киркоров отдыхает в Греции в компании рэпера Джигана. В Сети появилось видео погрома, который звезды устроили на роскошной вечеринке.

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крым королева звезды
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