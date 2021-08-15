Зеленый чай и мед могут замедлить процессы старения

Дубай, 15 августа. Употребление полезных для здоровья продуктов может поспособствовать замедлению процессов старения организма и позволит улучшить состояние кожи.

Зеленый чай обладает множеством полезных свойств и позволяет замедлить процессы старения организма. Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на рекомендации индийских врачей. По словам специалистов, этот напиток выводит вредные токсины, улучшает работу головного мозга и в значительной степени снижает риск возникновения онкологических новообразований.

Пользу для человека также несет мед. Это популярное в России лакомство является эффективным средством профилактики различных заболеваний. Его свойства обусловлены наличием фотохимических веществ и антиоксидантов в его составе, объясняют ученые. Все это позволяет омолодить кожу.

Врачи также рекомендуют употреблять гранат. Этот плод обладает большим количеством витамина С, что улучшает процессы производства коллагена. Также гранат уменьшает воспаления и снижает вероятность возникновения заболеваний кожного покрова, например акне.

Как сообщалось ранее, зеленый чай и гранатовый сок могут являться эффективным средством профилактики тромбоза. Они оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую систему.