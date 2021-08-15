Как в Донбассе силовики и общественники ищут без вести пропавших

Безымянные могилы и одинокие памятники в полях, массовые и единичные захоронения — это так типично для мест, где идет война, и Донбасс не стал исключением.

Уже семь лет в ДНР и ЛНР силовики и общественники отдельными группами ведут поиски без вести пропавших, однако только сейчас эта работа вышла на новый уровень. Представители Донецкой и Луганской народных республик создали специальные комиссии для совместного поиска пропавших во время конфликта в Донбассе.

«На сегодняшний остаются неустановленными судьбы сотен человек по обе стороны линии соприкосновения. Боль, с которой живут родственники пропавших без вести, невозможно описать или измерить. Киев игнорирует призывы о создании единого механизма поиска пропавших без вести, хотя Киев, по логике, наоборот должен быть заинтересован в этом не меньше, чем республики. Отмечу, что с 2014 года в ходе поисковых работ на территории ДНР обнаружено порядка 130 мест захоронений без вести пропавших лиц, погибшими найдены 253 человека, обнаруженные тела имеют явные признаки насильственной смерти, следы жестоких пыток и издевательств», — сказала на брифинге уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

По данным рабочей группы, на территории ЛНР существуют более десяти массовых и огромное количество единичных стихийных захоронений тех, кто погиб при обстрелах.

«Мы семь лет к этому шли, работали все компетентные органы, правоохранительные органы, собирали информацию, и с сегодняшнего дня благодаря указу главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника мы имеем такую возможность (вести работы на стихийных захоронениях. — Прим. ФАН)», — рассказала руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений в ЛНР Анна Сорока.

Информация все это время собиралась по крупицам, искали не только сведения о погибших и их родственниках, одной из основных задач был поиск свидетелей.

«Принимал участие в захоронении и вывозе тел из областной больницы города Луганска в 2014 году, так как тогда кладбища обстреливались постоянно, и захоронение было невозможно, света тоже тогда не было, в морге тела было хранить невозможно, и они разлагались прямо там. На расстоянии метров 20 мы не могли подойти к моргу, потому что вонь стояла ужасная. Это были разложившиеся трупы. Складывали гробы в четыре ряда, то есть по четыре штуки в высоту. Тела в морге практически все были гражданских», — вспоминает ополченец Алексей Сердюк, участвовавший в процессе захоронения погибших от обстрелов ВСУ мирных жителей.

Федеральное агентство новостей / Наталья Макеева

Работы по извлечению тел для проведения судмедэкспертиз и последующих погребений стартовали в ЛНР на этой неделе. Первым местом стало захоронение местной жительницы, погибшей от обстрела со стороны ВСУ 8 августа 2014 года.

«Летом 2014 года здесь шли активные боевые действия, за каждый метр земли шел кровавый бой. С конца июля — начала августа ВС Украины наступали, и вы знаете, что к этому времени вокруг города Луганска было плотное кольцо из вооруженных формирований Украины, которые вели ожесточенный, не избирательный, массированный обстрел мирного населения из запрещенных средств ведения войны. Татьяна Викторовна вместе со своим братом Юрием Викторовичем шли с соседнего поля, где они работали. Они возвращались днем с работы, и их здесь настигла украинская мина. Татьяна Викторовна погибла на месте 8 августа», — поясняет Анна Сорока.

По словам очевидцев, тяжело был ранен и брат женщины, его забрали с места обстрела, но по пути в больницу он предположительно скончался, где его останки — неизвестно.

«На этом месте захоронения — памятник на два лица. Это — Татьяна Викторовна и Юрий Викторович, потому что нужно, чтобы чтили не только Татьяну, но еще и брата, ведь мы не можем найти его останки», — дополнила руководитель межведомственной рабочей группы.

Жительница Сабовки, 85-летняя Александра Руденко-Белоусова стала одним из главных свидетелей страшного обстрела того дня. Женщина, пережившая Великую Отечественную войну, вспоминает, как сама чуть не погибла.

«В августе 2014 года наша «нэнька» Украина пришла нас благословлять снарядами. Иду, летят снаряды, там упал, там упал на поле. Я поднялась в бомбоубежище в свое, я сама. Зашла туда, как — бах-бах! У меня силы нет, слезы, плачу. Оказывается, у меня во дворе снаряд [разорвался], в десяти метрах от дома. Это страшно, когда бьет не немец. Меня в Сталинграде бил немец, но когда бьет Украина — наша «нэнька», которой я 47 лет отдала труда, все силы отдала туда, для Украины, для поднятия нашего села», — рассказала местная жительница.

При вскрытии захоронения работала следственно-оперативная группа и судмедэксперты. Когда специалисты закончили работу, тело женщины увезли для перезахоронения в подконтрольный ЛНР поселок Родаково на кладбище, где похоронены ее родители.

«Мы сегодня видим и покажем всему миру, что людей просто расстреливали, безоружных людей просто уничтожали. Это не что иное как спланированный геноцид населения Донбасса», — подчеркнул председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин.

В июне 2018 года власти республик Донбасса создали Народный трибунал, заочно приговорив экс-президента Украины Петра Порошенко и еще семерых политиков к пожизненному заключению за военные преступления. Теперь же ДНР и ЛНР намерены добиваться правосудия в международных инстанциях. Данные о местах стихийных захоронений, свидетельства очевидцев, выводы экспертов и материалы о преступлениях украинских силовиков в Донбассе республики планируют отправлять в Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд.