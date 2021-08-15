В Совфеде исключили вмешательство России в ситуацию в Афганистане

Москва, 15 августа. Россия не намерена вмешиваться во внутреннюю политику Афганистана, заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

В то же время он призвал в срочном порядке обсудить произошедшее в ООН, так как судьба афганского правительства предрешена.

«Россия в ситуацию в Афганистане никак вмешиваться не будет и не может вмешиваться, это суверенное государство», — заявил сенатор.

Сегодня, 15 августа, стало известно, что талибы готовят наступление на Кабул, но штурма удалось избежать. В МВД Афганистана сообщили, что власти ведут с формированием переговоры о мирной передаче власти. По некоторым данным, президент страны Ашраф Гани сложит полномочия в ближайшее время.