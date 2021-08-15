До 25 тонн рыбы «уплыло» в поле из-за разлива пруда

Из-за проливных дождей в карповом хозяйстве «Красная горка» в Краснодарском крае пруд вышел из берегов, рыба в буквальном смысле «хлынула» на берег.

Жители станицы Гостагаевской, схватив мешки, но не удочки, отправились на неожиданную рыбалку. Более сотни мужчин и женщин собирали улов в том месте, которое раньше было обычным полем. В местных пабликах появились призывы приезжать и брать рыбу, пока она не уплыла подальше.

Урожай водоплавающих превзошел все ожидания — до 15 тонн карпа, 10 тонн толстолобика, а также белый амур, щука, карась, подлещик, сом, и суда еще долго будут украшать столы домохозяек.

Накануне в Анапе ночным ливнем смыло центральный пляж. В городе действует режим ЧС. В настоящее время на курорте устраняют последствия разгула стихии. Всего в близлежащих городах оказались подтопленными 122 двора и низинных участка.

По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, службы оказывают местным жителям всю необходимую помощь, в частности, откачивают воду, восстанавливают водоснабжение.