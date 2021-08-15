Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 августа 17:13
17:31
Политика
Елена Бабич назвала причину, по которой партия «Родина» стала неугодна конкурентам
17:13
Общество
Театр имени Ермоловой обратился в суд из-за тяжелого финансового положения
17:11
Происшествия
Мэра Кривого Рога нашли мертвым на веранде дома в Вольном
17:11
Общество
Шведский врач перечислил простые способы снизить высокое давление без лекарств
17:08
Общество
Голливудская киноподделка: Вадим Манукян о новом блокбастере «Отряд самоубийц»
17:05
Общество
У ростовского подрядчика отобрали контракт на 7,3 млрд рублей
17:02
Экономика
Компания Mitsubishi подняла стоимость своих моделей на российском рынке
17:00
Весь мир
Гражданской войне в Афганистане не будет конца. Колонка Голоса Мордора
17:00
ФАН-ТВ
Немец изобрел подогреватель туалетной бумаги
16:57
Экономика
Bloomberg отметил рекордный темп роста российской экономики
Все новости

До 25 тонн рыбы «уплыло» в поле из-за разлива пруда
ФАН-ТВ
До 25 тонн рыбы «уплыло» в поле из-за разлива пруда

Из-за проливных дождей в карповом хозяйстве «Красная горка» в Краснодарском крае пруд вышел из берегов, рыба в буквальном смысле «хлынула» на берег.

Жители станицы Гостагаевской, схватив мешки, но не удочки, отправились на неожиданную рыбалку. Более сотни мужчин и женщин собирали улов в том месте, которое раньше было обычным полем. В местных пабликах появились призывы приезжать и брать рыбу, пока она не уплыла подальше.

Урожай водоплавающих превзошел все ожидания — до 15 тонн карпа, 10 тонн толстолобика, а также белый амур, щука, карась, подлещик, сом, и суда еще долго будут украшать столы домохозяек.

Накануне в Анапе ночным ливнем смыло центральный пляж. В городе действует режим ЧС. В настоящее время на курорте устраняют последствия разгула стихии. Всего в близлежащих городах оказались подтопленными 122 двора и низинных участка.

По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, службы оказывают местным жителям всю необходимую помощь, в частности, откачивают воду, восстанавливают водоснабжение.

Вернуться назад

Все новости / ФАН-ТВ / До 25 тонн рыбы «уплыло» в поле из-за разлива пруда
рыбалка краснодарский край поле местные жители
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru