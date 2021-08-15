Жители Кабула выстроились в очереди в иностранных посольствах для получения визы

Кабул, 15 августа. Стало известно об образовавшихся очередях у иностранных посольств в столице Афганистана.

Горожане пытаются получить визы для выезда из страны. Местные жители стремятся покинуть государство на фоне сообщений о вошедших в столицу боевиках «Талибана»1 (движение признано террористическим и запрещено в России). Об этом рассказали британские СМИ.

«Абсолютный хаос воцарился в некоторых посольствах, особенно Турции и Ирана, тысячи людей собираются там в попытках получить визу и уехать в эти страны», — подчеркнули журналисты.

Ранее генсекретарь ООН Антониу Гутерреш призвал радикалов прекратить захват Афганистана. Он обратил внимание на последствия военного захвата власти в виде полной изоляции и гражданской войны.

1 Организация запрещена на территории РФ.