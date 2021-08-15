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Детский лагерь в Башкирии эвакуировали из-за природного пожара

  /   Обновлено: 15 августа 2021 14:04
Происшествия
Детский лагерь в Башкирии эвакуировали из-за природного пожара
pixabay.com

Уфа, 15 августа. Более 800 человек эвакуировали из детского лагеря в Башкирии из-за природного пожара, площадь которого составляет один гектар, сообщили в экстренных службах региона.

Лесные пожары на территории Республики Башкортостан распространились на площади в семь гектаров. Огонь уже дошел до Челябинской области, из-за чего было принято решение об эвакуации воспитанников детского оздоровительного лагеря «Горное ущелье», сообщает источник ФАН.

Детей и сотрудников перевозят в лагерь «Уральские зори». Прямой угрозы пожара пока нет, меры были приняты в превентивных целях, добавил собеседник агентства.

Мощные природные пожары также бушуют на территории Якутии. Накануне полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев вылетел в Намский район, где сложилась наиболее тяжелая обстановка, сообщала Deita.

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