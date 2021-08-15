Нападающий мадридского «Реала» Бензема вошел в топ-10 игроков по количеству матчей за клуб

Мадрид, 15 августа. Французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема отметился важным статистическим достижением. Он попал на 10-е место в истории клуба по количеству официальных матчей.

Достижения 33-летний француз установил в гостевом матче первого тура чемпионата Испании против «Алавеса». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу мадридского клуба.

Новость об этом сообщил журналист Педро Мартин в своем Twitter-аккаунте. По его словам, Бензема отыграл 560-й официальный матч в составе клуба, тем самым заняв десятую строчку в историческом рейтинге.

Benzema (560) supera a Míchel (559) y ya es el 10º jugador con más partidos oficiales disputados con el Madrid.



El noveno es Pirri (561). — Pedro Martin (@pedritonumeros) August 14, 2021

За свою карьеру Карим Бензема провел 707 матчей, в которых он смог реализовать 345 мячей в ворота противника и отметился передачей 170 результативных пасов. Контракт нападающего с «Реалом» действует до 30 июня следующего года.

Ранее в Сети активно начали распространяться слухи о выходе мадридского клуба из чемпионата Испании якобы из-за недовольства его политикой. Однако спустя время пресс-центр «Реала» опроверг все заявления.