Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 августа 14:12
17:31
Политика
Елена Бабич назвала причину, по которой партия «Родина» стала неугодна конкурентам
14:08
США
США ввели санкции против военных и чиновников Кубы
14:08
Экономика
Intel ищет средства для строительства предприятий по производству чипов
14:05
Общество
Кардиолог назвал способы отсрочить развитие атеросклероза
14:04
Общество
Офтальмолог Азнаурян назвал последствия прогрессирующей близорукости
14:02
Общество
Тайны мыса Опук в Крыму: военный полигон, розовое озеро и скалы-корабли
14:01
Происшествия
Школьница получила множественные переломы при попытке сбежать из дома в Ленобласти
14:00
Политика
Sputnik: президент Афганистана подал в отставку
14:00
ФАН-ТВ
Талибы взяли курс на Кабул. События дня
13:58
Политика
Путин выразил соболезнования премьер-министру Гаити после мощного землетрясения
Все новости

Пожарные спасли девять человек из горящего многоквартирного дома в центре Саратова

  /   Обновлено: 15 августа 2021 13:33
Общество
Пожарные спасли девять человек из горящего многоквартирного дома в центре Саратова
51.mchs.gov.ru

Саратов, 15 августа. Ночью в Октябрьском районе Саратова загорелся подвал в многоэтажном доме. Пожарные спасли девять человек, трое из которых — дети.

В экстренную службу поступил вызов о возгорании в подвале четырехэтажного дома на улице 8 Марта. На площади 15 квадратных метров горели вещи.

Спасатели успели эвакуировать 20 человек и спасти девятерых, трое из которых — дети. На тушение возгорания выехали пять пожарных расчетов.

Ранее на окраине Кузнецка Пензенской области загорелась лесная подстилка. Высокая вероятность распространения огня на жилые дома сподвигла шестерых школьников оказать помощь расчету спасателей.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Пожарные спасли девять человек из горящего многоквартирного дома в центре Саратова
дети пожар саратов спасение многоэтажка хорошие новости россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru