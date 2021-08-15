Пожарные спасли девять человек из горящего многоквартирного дома в центре Саратова

Саратов, 15 августа. Ночью в Октябрьском районе Саратова загорелся подвал в многоэтажном доме. Пожарные спасли девять человек, трое из которых — дети.

В экстренную службу поступил вызов о возгорании в подвале четырехэтажного дома на улице 8 Марта. На площади 15 квадратных метров горели вещи.

Спасатели успели эвакуировать 20 человек и спасти девятерых, трое из которых — дети. На тушение возгорания выехали пять пожарных расчетов.

Ранее на окраине Кузнецка Пензенской области загорелась лесная подстилка. Высокая вероятность распространения огня на жилые дома сподвигла шестерых школьников оказать помощь расчету спасателей.