Пролетевшего под Императорским мостом пилота могут лишить удостоверения

Ульяновск, 15 августа. Правоохранители установили личность пилота, пролетевшего под Императорским мостом. Им оказался генеральный директор ООО «Симбирскавиа» Андрей Бакушев.

Сведения о нем уже направили в Росавиацию. Ему грозит административная ответственность и лишение пилотского удостоверения за отклонение от заявленного маршрута и пролет под объектом стратегического значения, сообщил источник ФАН.

Известно, что предприятие Бакушева занимается разработками в сфере авиации и выполнением агрохимических работ на сельхозугодиях.

Несколько дней назад легкомоторный самолет «Странник» пролетел под Императорским мостом через Волгу. Это заметили охранники и горожане.