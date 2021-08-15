Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 августа 14:12
17:31
Политика
Елена Бабич назвала причину, по которой партия «Родина» стала неугодна конкурентам
14:08
США
США ввели санкции против военных и чиновников Кубы
14:08
Экономика
Intel ищет средства для строительства предприятий по производству чипов
14:05
Общество
Кардиолог назвал способы отсрочить развитие атеросклероза
14:04
Общество
Офтальмолог Азнаурян назвал последствия прогрессирующей близорукости
14:02
Общество
Тайны мыса Опук в Крыму: военный полигон, розовое озеро и скалы-корабли
14:01
Происшествия
Школьница получила множественные переломы при попытке сбежать из дома в Ленобласти
14:00
Политика
Sputnik: президент Афганистана подал в отставку
14:00
ФАН-ТВ
Талибы взяли курс на Кабул. События дня
13:58
Политика
Путин выразил соболезнования премьер-министру Гаити после мощного землетрясения
Все новости

Пролетевшего под Императорским мостом пилота могут лишить удостоверения

  /   Обновлено: 15 августа 2021 13:34
Происшествия
Пролетевшего под Императорским мостом пилота могут лишить удостоверения
wikipedia.org  /  Olegivvit / CC BY 2.5

Ульяновск, 15 августа. Правоохранители установили личность пилота, пролетевшего под Императорским мостом. Им оказался генеральный директор ООО «Симбирскавиа» Андрей Бакушев.

Сведения о нем уже направили в Росавиацию. Ему грозит административная ответственность и лишение пилотского удостоверения за отклонение от заявленного маршрута и пролет под объектом стратегического значения, сообщил источник ФАН.

Известно, что предприятие Бакушева занимается разработками в сфере авиации и выполнением агрохимических работ на сельхозугодиях.

Несколько дней назад легкомоторный самолет «Странник» пролетел под Императорским мостом через Волгу. Это заметили охранники и горожане.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Пролетевшего под Императорским мостом пилота могут лишить удостоверения
ульяновск летчик императорский мост
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru