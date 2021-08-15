Путин наградил медалью «За спасение погибавших» школьницу из Петербурга

Москва, 15 августа. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении пяти школьников медалью «За спасение погибавших».

Глава государства поручил передать награду школьнице из Санкт-Петербурга Елизавете Шестовой. Она спасла двух провалившихся под лед детей в январе 2020 года. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить медалью «За спасение погибавших» Шестову Елизавету Игоревну», — гласит документ.

Также аналогичной медалью наградили троих школьников из Тверской области. Это Александр Недоступов, Виталий Кравчук и Тимофей Цветков. Еще один представленный к награде учащийся Андрей Половников проживает в Курганской области.

Ранее по указу Владимира Путина ордена Мужества удостоились российские военные, погибшие в Турции. Они разбились на российском самолете, арендованном иностранным государством для тушения пожаров.