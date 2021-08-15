Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 августа 14:12
17:31
Политика
Елена Бабич назвала причину, по которой партия «Родина» стала неугодна конкурентам
14:08
США
США ввели санкции против военных и чиновников Кубы
14:08
Экономика
Intel ищет средства для строительства предприятий по производству чипов
14:05
Общество
Кардиолог назвал способы отсрочить развитие атеросклероза
14:04
Общество
Офтальмолог Азнаурян назвал последствия прогрессирующей близорукости
14:02
Общество
Тайны мыса Опук в Крыму: военный полигон, розовое озеро и скалы-корабли
14:01
Происшествия
Школьница получила множественные переломы при попытке сбежать из дома в Ленобласти
14:00
Политика
Sputnik: президент Афганистана подал в отставку
14:00
ФАН-ТВ
Талибы взяли курс на Кабул. События дня
13:58
Политика
Путин выразил соболезнования премьер-министру Гаити после мощного землетрясения
Все новости

Путин наградил медалью «За спасение погибавших» школьницу из Петербурга

  /   Обновлено: 15 августа 2021 13:52
Общество
Путин наградил медалью «За спасение погибавших» школьницу из Петербурга
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 15 августа. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении пяти школьников медалью «За спасение погибавших».

Глава государства поручил передать награду школьнице из Санкт-Петербурга Елизавете Шестовой. Она спасла двух провалившихся под лед детей в январе 2020 года. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить медалью «За спасение погибавших» Шестову Елизавету Игоревну», — гласит документ.

Также аналогичной медалью наградили троих школьников из Тверской области. Это Александр Недоступов, Виталий Кравчук и Тимофей Цветков. Еще один представленный к награде учащийся Андрей Половников проживает в Курганской области.

Ранее по указу Владимира Путина ордена Мужества удостоились российские военные, погибшие в Турции. Они разбились на российском самолете, арендованном иностранным государством для тушения пожаров.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Путин наградил медалью «За спасение погибавших» школьницу из Петербурга
путин указ медаль
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru