Писательница Галина Манукян объяснила, почему Шугалей достоин победы на выборах

Ученый-социолог Максим Шугалей достоин победить на грядущих выборах в Законодательное собрание Петербурга, считает российская писательница Галина Манукян, книги которой также выходят под псевдонимом Маргарита Ардо. Словами поддержки в адрес новоиспеченного кандидата она поделилась в беседе с корреспондентом ФАН.

На этой неделе стало известно, что глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей официально зарегистрирован кандидатом в депутаты городского парламента по пятому одномандатному округу. И тем ценнее представляется эта возможность на фоне непростой обстановки, царящей в этом выборном сезоне.

«Отрадно, что Максим Шугалей смог сдать подписи и получил право участвовать в выборах в Заксобрание Петербурга. Той же Татьяне Булановой и в целом партии «Родина» повезло куда меньше. Их вообще не допустили до выборов в питерский ЗакС. Это очень несправедливо, на мой взгляд», — напомнила собеседница агентства.

vk.com / Маргарита Ардо

В планах кандидата теперь — точечная работа с избирателями и составление предвыборной программы с учетом интересов жителей округа. В успех такого подхода и окончательную победу Шугалея верят многие его сторонники, в том числе Галина Манукян.

«Максиму я желаю победы 19 сентября (единый день голосования. — Прим. ФАН). Он ее достоин. Такие люди, как Шугалей, должны становиться примером и ролевой моделью для общества. Нам нужно больше настоящих героев, не вымышленных, а реальных», — заключила писательница.

Ранее стратегию кандидата в депутаты поддержала член Общественной палаты РФ Мария Бутина. По ее признанию, общение с избирателями напрямую будет весьма эффективным, ведь в таком случае жители города смогут обозначить Шугалею главные проблемы округа и районов.