Полицейский из Швеции развеял популярные мифы о поведении лжецов

Стокгольм, 15 августа. Преподаватель полицейского дела из Швеции Ула Крунквист раскрыл методику, которая помогает уличить собеседника во лжи, а также развеял популярные мифы о поведении врунов.

По словам специалиста, шанс самостоятельно определить ложь составляет примерно 55%. Полицейским справиться с этим так же трудно, как и обычным людям. В первую очередь Крунквист посоветовал отбросить все стереотипы об обманщиках.

«Человек якобы должен нервничать, смотреть в сторону или вверх, — все это просто-напросто не работает. Конечно, некоторые нервничают, но хороший лжец — нет. А еще можно нервничать, даже если говоришь правду», — подчеркнул он.

Затем нужно постараться обеспечить себе преимущество в знании фактов, чтобы задавать неожиданные вопросы. Это потребует от человека гораздо больших усилий, чтобы «не расколоться». Кроме того, важно не спешить делать выводы, чтобы не утратить объективность.

Исследователи из Венского университета ранее доказали способность собак распознавать вранье человека. Как оказалось, эти животные распознают ложь успешнее, чем шимпанзе и пятилетние дети.