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В Китае рассказали, какие последствия будут иметь переговоры Шойгу и главы Пентагона
Армия
В Китае рассказали, какие последствия будут иметь переговоры Шойгу и главы Пентагона
Федеральное агентство новостей

Пекин, 15 августа. Телефонные переговоры министра обороны России Сергея Шойгу и его американского коллеги Ллойда Остина могут иметь большие последствия, заявили аналитики из КНР.

Обозреватель китайского издания Global Times в своем материале пишут, что предметом разговора глав военных ведомств стали вопросы, посвященные региональной безопасности. Как передает «ПолитРоссия», пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби предпочел не делиться более подробной информацией о звонке Шойгу.

Журналисты из Китая предположили, что главной повесткой США в переговорах было переключение внимания на Азиатско-Тихоокеанский регион и стабилизация отношений с Россией. Эксперты считают, что разговор министров обороны может иметь серьезные последствия для геополитической ситуации в мире. Однако Вашингтону будет крайне сложно добиться нужного результата, поскольку для Москвы важно достичь стратегической стабильности, основанной на равенстве. Соединенные Штаты же всегда действовали только в своих собственных интересах, подчеркнули эксперты.

«США хотят стабилизировать отношения с Россией, чтобы сместить акцент на Азиатско-Тихоокеанский регион, особенно на Китай. Но это идет вразрез с их действиями в Европе по маргинализации РФ. Другими словами, Вашингтону будет сложно реализовать свое намерение», — заключили аналитики.

Ранее сообщалось, что обозреватели Baijiahao предрекли США большие проблемы в случае войны с Россией. Они напоминают, что Россия обладает обширной территорией и огромным количеством ресурсов.

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россия сша шойгу китай пентагон
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