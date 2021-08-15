Самер Суэйфан указал на готовность Максима Шугалея повторить свой героический поступок

Ученый-социолог и президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей зарегистрирован кандидатом в депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга. Началу его политической жизни послужили отнюдь не радостные события — он стал пленником ливийских боевиков. Переводчик Самер Хасан Али Суэйфан, который вместе с Шугалеем находился в плену, в разговоре с ФАН указал на готовность ученого повторить свой героический поступок, если это потребуется.

По мнению собеседника Федерального агентства новостей, регистрацию Шугалея на выборах можно уже считать первым успехом в большой политике.

«У меня не было никаких сомнений на этот счет. Дальше только победы на всех этапах большой игры. У Максима большие шансы в дальнейшем, так как он в действительности помогает людям, в том числе арестованным по всему земному шару. Максим — герой! И он готов повторить путь арестанта, если это понадобится и во благо России, и соотечественников», — заявил Суэйфан.

Оксана Суэйфан /

Российский социолог Максим Шугалей вместе со своим коллегой, переводчиком Самером Суэйфаном, оказались в плену запрещенной в России вооруженной группировки RADA. Они проводили социологическое исследование в Ливии в период гражданской войны. Под подозрением во вмешательстве в парламентские и президентские выборы страны россиян в мае 2019 года поместили в тюрьму «Митинга» в Триполи. Историю Шугалея и Суэйфана придали широкой огласке. При поддержке общественности и российского МИД граждане России были возвращены на родину 10 декабря 2020 года.

История ученых легла в основу нашумевших картин «Шугалей» и «Шугалей-2». Теперь к выходу готовится третья часть боевика «Шугалей-3. Возвращение».